Un artiste de renom affronte la destruction de la faune africaine dans sa dernière exposition d’art

JOHANNESBURG (AP) – Souvent décrite comme faisant partie intégrante du continent, la faune africaine, des grandes bêtes emblématiques à sa vaste gamme d’espèces, continue d’attirer des millions de voyageurs étrangers chaque année.

Mais une nouvelle exposition d’art au cœur de Johannesburg interroge la relation entre les humains et les animaux sur le continent, qui s’étend sur des siècles et est souvent marquée par la destruction et l’exploitation de la faune africaine à des fins commerciales et récréatives.

De l’abattage d’éléphants au 18ème siècle pour alimenter le commerce de l’ivoire à la décimation de la population de rhinocéros par la chasse, l’artiste et photographe Roger Ballen affirme – à travers des installations provocantes et des œuvres multimédias – que les humains ont été à l’avant-garde de la destruction de la faune africaine depuis environ 200 ans. années.

L’exposition, qui a ouvert ses portes en mars de cette année, s’intitule « End of The Game ». Il explore comment les représentations de la faune africaine, y compris dans les films hollywoodiens, ont été utilisées pour instiller des stéréotypes sur le continent qui ont conduit à la ruine de son environnement.

« La plupart des gens en Occident n’étaient jamais allés en Afrique, donc tout ce qu’ils savaient, c’était ce qu’ils voyaient sur les affiches de films et les films qui dépeignaient l’Afrique comme un continent sombre avec des sauvages et des animaux sauvages », a déclaré Ballen.

Bien que la chasse ait été pratiquée sur le continent avant l’arrivée des colons européens, la pratique a pris une forme différente, avec l’introduction des armes à feu, le commerce de matériaux comme l’ivoire et les peaux d’animaux et le début de la « chasse trophée » du gros gibier pour sport.

La faune du continent continue de faire face à des menaces aujourd’hui, car les terres sont défrichées pour le développement ou les forêts sont abattues pour le carburant, comprimant les habitats naturels. Le changement climatique d’origine humaine endommage également le paysage, certaines parties du continent subissant de longues périodes de sécheresse et d’autres conditions météorologiques erratiques, notamment des cyclones, de fortes pluies et des tempêtes de poussière.

Ballen a utilisé des artefacts collectés dans des parcs à ferraille, des fermes de chasse, des prêteurs sur gages et des bords de route lors de ses voyages locaux et internationaux au cours d’une carrière de plus de quatre décennies pour rassembler une collection de photographies, d’œuvres d’art et d’installations créatives.

« Il s’agit de le mettre en place d’une manière imaginative et créative qui a toujours un impact et défie le spectateur de toutes sortes de façons », a déclaré Ballen.

Le photographe d’origine américaine âgé de 73 ans vit et travaille en Afrique depuis plus de 40 ans et s’est forgé une réputation d’œuvres d’art sombres et abstraites, une cohérence qu’il semble avoir conservée avec ce corpus d’œuvres le plus récent.

L’une des pièces maîtresses de l’exposition est la section documentaire qui comprend des objets, des textes, des photographies et des livres documentant les premières années des expéditions de chasse en Afrique.

« Cela donne aux gens une sorte d’objectivation de la période à laquelle nous sommes confrontés et du moment où la destruction du gibier a commencé en Afrique », a-t-il déclaré. « C’est au public de découvrir et d’accepter. »

Une autre exposition des premières versions d’armes et de munitions utilisées pour tuer des animaux plus gros mène à la « Hunter’s Room » – une installation mise en scène représentant des photographies et des objets d’archives dans un décor de safari mis en scène.

Une figurine de chasseur en cire est le personnage principal de la pièce, entourée de ses souvenirs de chasse et de ses objets de collection.

Certaines des photographies comprennent des images archivées des expéditions de chasse très médiatisées de l’ancien président américain Theodore Roosevelt au Kenya et du safari en Afrique de l’Est de Winston Churchill, tous deux au début des années 1900.

Un court métrage projeté dans un cinéma organisé compile des extraits de vieux films occidentaux illustrant la faune africaine, y compris des vidéos tournées par des touristes européens venus sur le continent pour la chasse au trophée. Les chasseurs peuvent être vus sur des films dominant victorieusement leurs trophées, principalement des girafes, des éléphants et des rhinocéros morts.

D’autres représentent des Africains autochtones ayant conquis des éléphants, des lions et des léopards.

La chasse aux trophées est toujours légale dans de nombreux pays du continent, bien qu’elle soit généralement réglementée pour garantir le maintien du nombre d’animaux.

L’exposition continue d’attirer les foules au Inside Out Centre for the Arts de Johannesburg depuis son ouverture, et elle restera exposée indéfiniment, selon Ballen.

Un samedi matin typique à la galerie est une ruche d’activité.

« Je ne veux pas dire que c’est effrayant, mais c’est très intéressant », a déclaré la visiteuse Shelley Drynan. « Il est intéressant de voir ce que les gens pensent des animaux et comment ils interagissent avec les animaux, comment la plupart des gens sont en fait des hypocrites lorsqu’il s’agit de leurs relations avec les animaux. »

Sarah Wilding, une autre visiteuse qui a dit qu’elle connaissait les œuvres antérieures de Ballen, a déclaré que ses émotions avaient été suscitées par la représentation de la faune africaine par l’exposition et sa destruction pendant de nombreuses années.

« Être simplement ici et ressentir la mélancolie et le mystère », a déclaré Wilding, « est vraiment une expérience fantastique. »

Mogomotsi Magome, The Associated Press