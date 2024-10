Un artiste de Regina réalise une nouvelle fresque murale dans le parc Victoria

Une nouvelle fresque murale réalisée par un artiste local a été achevée et dévoilée au centre-ville de Regina.

Surnommée « 365 Days of Home », la fresque murale de 50 pieds montre l’horizon unique de Regina au fil des quatre saisons et surplombe le lac Wascana.

Harley Sinclair a passé plus de 300 heures à utiliser seulement 13 gallons de peinture, cinq pinceaux différents et huit rouleaux de peinture au total pour terminer le travail, ce qui a posé quelques défis.

« Le défi le plus important qui a pris le plus de temps était certainement l’eau, suivi de près par les bâtiments, mais je devais garder à l’esprit qu’une peinture murale est censée être vue de plus loin. Donc les détails, vous savez, laissent notre cerveau faire une grande partie du travail, n’est-ce pas ? Je devais m’assurer de rappeler certains détails, mais je me suis assuré de capturer tout ce qui était reconnaissable », a-t-il expliqué.

Une nouvelle murale réalisée par l’artiste local Harley Sinclair a été dévoilée vendredi dans le parc Victoria. (Jason Delesoy/CTV News)

Sinclair a ajouté qu’il s’agit de la plus grande toile qu’il ait jamais utilisée et qu’il espère que les résidents pourront y voir la beauté de leur ville.

N’importe qui peut voir la murale dans le parc Victoria, en face de l’emplacement central de la bibliothèque publique de Regina.