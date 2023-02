Un artiste de Prayagraj qui était autrefois critiqué pour suivre sa passion devient maintenant acteur

Prayagraj : Ce que le feu fait à l’or, la lutte fait à une personne ! C’est ce qui s’est passé avec Irfan Raj qui a écouté son cœur et s’est fait un nom sur internet. Avec plus d’un million d’abonnés sur les réseaux sociaux, Irfan partage comment son dévouement à faire l’inhabituel lui a maintenant valu plusieurs rôles dans des films hindis.

Arrière-plan

C’est l’histoire d’un jeune artiste qui vient du village Ahraura de Mirzapur, Uttar Pradesh. Il y a une dizaine d’années, la mère d’Irfan et son frère aîné se sont installés à Bénarès où ils ont commencé à vivre dans une maison en location. Irfan aimait danser mais sa passion pour l’art n’était pas approuvée par la société. Pour cette raison, il a même été interdit d’entrer dans la mosquée.

Cependant, sa mère et son frère aîné Shera Ahmed l’ont toujours soutenu, ce qui l’a inspiré à poursuivre ses rêves, quoi qu’il arrive. Aujourd’hui, la lutte d’Irfan a commencé à porter ses fruits car il a gagné des millions d’abonnés sur YouTube et Instagram.

Carrière

Irfan a eu l’opportunité de se produire en tant que danseuse de fond dans des films comme “Brahmastra”. Il a même joué un petit rôle dans ‘Shubh Mangal Zyada Saavdhan’ et est apparu dans un certain nombre de séries Web, à savoir Asur, M pour Mafia, Country Mafia, etc. Il est également invité en tant que juge de célébrités pour plusieurs défilés de mode. Il a remporté le «Kashi Yatra Dance Show» organisé par l’institut d’ingénierie de l’Université hindoue de Banaras.

Regardez l’interview d’Irfan Raj avec News18 :

En ce qui concerne la danse, il a suivi un stage de danse d’un mois organisé à Ludhiana où il s’est formé pour obtenir une bourse. En dehors de cela, il a organisé des ateliers de danse dans des villes comme Jaipur, Delhi, Kolkata et Patna. Récemment, YouTube lui a décerné le Silver Button.

Lors d’une conversation avec News 18 Local, l’artiste a déclaré qu’Irfan était un Raaz (secret). Il a tellement de secrets et de talents cachés des gens qui ont fait de lui une personne plus forte aujourd’hui. Visant à atteindre ces sommets, Irfan a déclaré qu’il souhaitait continuer à apprendre et à exceller dans l’art qui lui a valu la renommée dont il rêvait autrefois.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici