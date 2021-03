Un artiste de la calligraphie, un créateur de mode et comment être une femme entrepreneur au Cachemire

Tous les matins, Mehvish Dilbar, 25 ans, de Srinagar, ouvre un tiroir de son placard, récupère une boîte remplie d’une variété de couleurs et de pinceaux, les place à côté de la toile épinglée sur du carton et calligraphie les lettres du Coran.

«La calligraphie est la paix de mon esprit et elle rafraîchit mon âme», dit-elle doucement.

La vibrante Dilbar est une jeune femme du Cachemire qui a commencé la calligraphie pour gagner sa vie pendant la pandémie. Son intérêt pour la calligraphie s’est développé en avril dernier lorsque le verrouillage de Covid-19 a été imposé à travers le pays. Artiste depuis l’école, Dilbar s’est également essayée à la calligraphie. En mai 2019, elle a mis en ligne son premier travail sur Twitter qui a été chaleureusement apprécié par les internautes. Bientôt, les gens ont commencé à lui envoyer des textos pour obtenir des commandes.

«J’ai ouvert une page Instagram pour mon travail et en quelques mois, ma page a reçu une bonne réponse», déclare Dilbar. «Je ne prends pas de commandes régulièrement mais j’en gagne quand même plus de 6 000 à 8 000 en un mois».

Il lui faut près de deux à trois heures pour terminer une image. « Je dois dessiner le contour, puis je dois colorier l’arrière-plan et enfin je dois dessiner des traits avec plusieurs pinceaux sur la toile pour la rendre attrayante pour les clients », explique Dilbar à News18.

Par rapport aux tarifs du marché pour la calligraphie, l’artiste a maintenu ses prix bas afin de renforcer sa clientèle à l’intérieur et à l’extérieur de la vallée.

Cependant, comme des centaines de jeunes femmes entrepreneurs du Cachemire et d’autres États, Dilbar a rapidement commencé à faire face à la pêche à la traîne et à la négativité des internautes après seulement quelques mois de succès sur le terrain.

«J’étais nouveau dans le commerce en ligne et de nombreuses personnes en ont profité. Plusieurs fois, les gens passaient la commande puis disparaissaient, ce qui entraînait une perte de mon matériel et de mon énergie », se souvient Dilbar.

Pas seulement des farces et de faux ordres, Dilbar a également reçu des textes non désirés et sexistes lui demandant son sexe. Le chahut constant en ligne a eu des conséquences néfastes sur sa santé mentale. Elle a fini par supprimer sa page de peur.

Bien qu’elle reçoive toujours des commandes de clients sur son compte personnel, Dilbar dit qu’elle envisage de rouvrir sa page publique avec et est convaincue que cette fois-ci serait différente.

Comme Dilbar, Iqra Ahmed, 28 ans, est une source d’inspiration pour les jeunes hommes et femmes entrepreneurs du Cachemire. Elle a été la première à ouvrir un magasin de vêtements en ligne dans la vallée en 2015 et en peu de temps, elle a gagné en popularité et en succès sur le marché.

Ahmad avait toujours rêvé de devenir créateur de mode et de travailler pour la préservation des vêtements et de la mode traditionnels et culturels du Cachemire. Après avoir obtenu sa maîtrise en linguistique de l’Université du Cachemire, la jeune artiste s’est lancée dans le domaine de l’entrepreneuriat en 2015 via une page Instagram nommée «Palav», qui signifie littéralement des vêtements en langue cachemirienne.

Ahmad a grandi avec un amour pour la culture cachemirienne qu’elle a acquis des histoires de son père de 66 ans, Hakeem Javaid, qui a alimenté sa passion pour les vêtements traditionnels du Cachemire.

tout en poursuivant sa maîtrise en 2014, elle a commencé à expérimenter de nouveaux modèles qu’elle a appris par elle-même, sur ses propres vêtements. Ses expériences lui ont valu les compliments de ses amis proches et l’ont motivée à convertir son passe-temps en profession.

Après avoir obtenu son diplôme, alors même que l’Inde numérique prospérait, l’activité d’Ahmad, principalement via Instagram, a également prospéré et a commencé à recevoir une réponse chaleureuse de la part des clients. «En 2015, la culture des affaires en ligne était limitée dans la vallée et il y avait de nombreux magasins avec le nom Palav», dit-elle.

«Alors, au printemps 2016, j’ai changé le nom de mon entreprise en Tul Palav (choisir des vêtements).» Soutenue par la croyance inconditionnelle de sa famille en sa vision, Ahmad a commencé à choisir les tendances de la mode vestimentaire occidentale et à les mettre en œuvre sur les pherans, les costumes et les châles traditionnels.

Coupures fréquentes d’Internet

En août 2019, lorsque les services Internet ont été suspendus dans la vallée après que le gouvernement indien a révoqué le statut spécial du Jammu-et-Cachemire en vertu de l’article 360, les entrepreneurs en ligne comme Ahmed ont subi de graves pertes. Non seulement ils ont perdu la connectivité avec leurs clients du monde entier, mais ils ont également raté la saison des mariages où beaucoup avaient stocké une collection pour les clients. «Nous avons subi d’énormes pertes après le verrouillage d’Internet en 2019, puis la pandémie a ajouté aux malheurs», se souvient Ahmad.

«J’ai créé Instagram pour me connecter à mes clients. Heureusement, j’ai réussi à attirer des milliers de clients des quatre coins du monde. Jusqu’en août 2019, j’avais 50 000 abonnés sur ma page vérifiée, mais en un instant, j’ai perdu mon compte en utilisant un réseau privé virtuel (VPN) pour accéder à Internet », a ajouté Ahmad.

Même après quatre mois d’arrêt lorsque les services Internet sont partiellement rétablis à la vitesse 2G au Cachemire, les autorités ont interdit l’accès aux sites de médias sociaux. Pour accéder aux sites, de nombreux habitants de la vallée comme Ahmad ont opté pour les services VPN. Ce faisant, son compte a été piraté par un jeune garçon en Turquie. «J’ai essayé par tous les moyens de récupérer mon compte, mais toutes mes tentatives ont été vaines. Le garçon vend actuellement des chaussettes sur mon compte », a déclaré Ahmad.

Elle a ouvert un nouveau compte et actuellement, Ahmad compte près de vingt-cinq mille abonnés sur sa page Instagram, avec une équipe de douze personnes travaillant avec elle – des locaux et des non-locaux. «Une fois qu’une commande est passée, je commence à y travailler selon les exigences de mes clients», a déclaré Ahmad. Pour elle, la satisfaction d’un client passe avant tout, et «si le client se sent insatisfait, nous reprenons nos produits». Six ans après sa création, l’entreprise d’Ahmad Tul Palav jusqu’à pré-août avait un taux de participation de 4,00 000 à 5,00 000 roupies par mois.

«Je n’ai jamais pensé que je deviendrais un entrepreneur», a déclaré Ahmad. «Les réseaux sociaux m’ont aidé à faire de mon rêve une réalité, et je me sens chanceux de pouvoir également employer d’autres personnes.»

Comme d’autres entreprises commerciales en ligne dans l’État, cependant, les longues et intempestives interdictions d’internet ont également frappé son entreprise. «L’interdiction d’Internet est un défi majeur pour toutes les entreprises en ligne», a-t-elle déclaré. «Il y a eu des moments où nous avons perdu nos clients car nous ne pouvions pas les contacter en ligne à temps.»

Rappelant certains de ses clients en ligne, la créatrice a déclaré: «Beaucoup de gens pensent que ceux qui font des affaires sur Instagram ne sont pas des professionnels et réagissent de manière très immature.» Ahmad, cependant, ne laisse jamais ces choses anéantir l’esprit de son équipe.

Au départ, le tilla pheran personnalisé était son produit clé. Avec le temps, cependant, Ahmad a maintenant commencé à ajouter plus de fonctionnalités aux produits. Aujourd’hui, elle a une variété de produits à offrir, y compris des costumes en pure soie, des vêtements de mariée, des phéran, des vêtements décontractés, des châles et des costumes artisanaux dans une fourchette de 5 000 à 40 000 INR.

«La motivation de Tul Palav est de concevoir des vêtements attrayants et de lancer une nouvelle tendance sur le marché, tout en se concentrant sur l’artisanat traditionnel», a déclaré Ahmad. «J’ai créé Tul Palav pour préserver et soutenir la culture cachemirienne tout en gardant une mainmise sur les nouvelles tendances de la mode.»

Après quatre années de démarrage de son entreprise au cours desquelles Ahmad a travaillé dur avec dévouement pour faire de son entreprise un succès, Ahmad prévoit d’ouvrir un magasin physique dans le quartier chic de Srinagar. Elle a même loué un magasin. Mais en raison des troubles qui ont suivi depuis le 5 août 2019, le magasin n’a pas pu démarrer correctement.

«Les affaires ont une portée immense au Cachemire, en particulier pour les filles, mais ce qui nous manque, c’est de soutien et de plate-forme», a-t-elle déclaré. Pour elle, si les gens prennent des initiatives et défendent ce en quoi ils croient, «cela rendra n’importe qui financièrement indépendant», a déclaré Ahmad.