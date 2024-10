Un artiste de Kelowna crée des « gens en bâton » et les emmène dans les bois pour les partager avec le public – Kelowna News

Cindy Blanc

L’apparence mystérieuse d’une sculpture représentant deux personnages en bâton s’enlaçant sous un arbre dans les Glenmore Highlands de Kelowna a été résolue.

Carmen Bouvier est l’artiste derrière l’œuvre d’art composée de bâtons, de brindilles et d’autres matériaux naturels qu’ils ont récemment placés le long d’un sentier. L’œuvre a attiré l’attention des randonneurs locaux.

Une femme qui a récemment découvert la sculpture a partagé des photos sur un groupe Facebook local remerciant et félicitant l’artiste. « Félicitations à celui qui a construit ces adorables personnages-bâtons », a écrit Terri Singleton.

Ce message a incité Bouvier à se manifester. Le diplômé en arts visuels de l’UBC Okanagan est déterminé à partager son travail avec le public.

« J’aime l’idée de placer l’art là où tout le monde peut le voir et le trouver, mais c’est aussi un peu comme une chose secrète », a déclaré Bouvier pour expliquer pourquoi ils ont décidé de gravir une colline pour placer la sculpture dans les bois.

À l’origine, ils n’avaient prévu de placer qu’un seul bonhomme allumette le long du sentier, « mais il avait l’air solitaire et je me suis dit : donnons-lui un ami », a ajouté Bouvier.

David Doody, chargé de cours en arts visuels à l’UBC Okanagan et qui a enseigné Bouvier pendant des années, affirme que Carmen fait cela par simple plaisir de partager leur travail.

« C’est vraiment formidable de voir des étudiants s’impliquer et améliorer la vie et le tissu communautaire, en produisant des œuvres et en les partageant de cette manière », a déclaré Doody.

« La raison pour laquelle il est si approprié d’exposer son travail dans ces endroits est que Carmen passe beaucoup de temps dans les bois et découvre de nombreuses expériences positives en passant du temps à se promener dans la nature. »

Le jeune artiste travaille dans le jardin de ses parents à Glenmore. Plusieurs de leurs œuvres sont disséminées un peu partout dans la propriété, certaines cachées dans des haies, d’autres sur le perron et le long de l’allée. Ils ralentissent l’altération et la décomposition sous l’effet des éléments, revenant à leur forme naturelle.

Gardez les yeux ouverts la prochaine fois que vous vous promènerez dans les bois, car Bouvier prévoit de placer davantage de ses personnages sculpturaux uniques en bâton dans les espaces verts de la ville.