Un artiste de Jodhpur tisse des berceaux avec des messages Covid pour sensibiliser

Cela fait plus d’un an que le pays lutte contre la pandémie mortelle de COVID-19. En cette période difficile, plusieurs artistes se sont manifestés pour faire connaître les mesures de précaution pour lutter contre le COVID-19. Les peintures, les graffitis et les affiches sont devenus des moyens très populaires de sensibiliser. Mais une initiative unique a vu le jour à Jodhpur au Rajasthan. Un homme, qui tisse des lits de camp pour gagner sa vie, utilise son métier pour envoyer des messages positifs aux gens. Il fait également connaître le COVID-19 à travers le même.

Tout en tissant les lits de camp, Shravan tisse des messages comme ‘Do Gaz Doori, Mask Hai Zaroori’, ‘Desh Jeetega, Corona Harega’ sur eux. Parler de son initiative avec ANI, Shravan a déclaré que les gens achèteront probablement ces lits et les placeront chez eux. En outre, a-t-il déclaré, ces lits rappelleront constamment aux gens de suivre les directives COVID et les motiveront également.

Shravan a informé qu’il fabriquait des lits de camp depuis plusieurs années. Mais cette fois, en raison de la pandémie de COVID-19, il a pensé lui donner une tournure et insuffler des messages de sensibilisation. « Je l’ai fait pour mon pays », a-t-il ajouté.

Le 12 juin, le Rajasthan a enregistré 16 victimes du COVID, dont 3 à Jodhpur, 2 chacune à Alwar, Ganganagar, Jaipur et Udaipur, 1 chacune à Baran, Bhilwara, Bikaner, Bundi et Jaisalmer. Le 13 juin, l’État a enregistré 308 nouveaux cas de COVID-19, portant le nombre de cas de COVID au Rajasthan à 9 49 684. 7 décès et 1260 guérisons ont également été enregistrés le 13 juin jusqu’à 19h.

En parlant du pays, 70 421 nouvelles infections au COVID ont été signalées au cours des dernières 24 heures. Selon le ministère de la Santé et du Bien-être familial de l’Union, l’Inde a maintenu sa tendance à la baisse des cas. Le pays a signalé le plus faible pic de COVID-19 sur une seule journée en 74 jours.

L’Inde signale 70 421 nouveaux #COVID-19[FEMININE cas (le plus bas au cours des 72 derniers jours), 1 19 501 sorties de patients et 3 921 décès au cours des dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé Nombre total de cas : 2 95 10 410 sorties totales : 2 81 62 947 9,73,158 Vaccination : 25,48,49,301 pic.twitter.com/e9hlLVsYPU – ANI (@ANI) 14 juin 2021

Le nombre total de cas dans le pays est passé à 2 95 10 410, tandis que le taux quotidien positif est de 4,72 %.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici