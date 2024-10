Un artiste de Guelph apporte un nouvel éclairage à une forme d’art ancienne

Debbie Thompson Wilson peint de petites images adaptées d’enluminures médiévales à l’aide de véritables feuilles d’or, d’aquarelle et d’encre.

Il y a une grande joie dans les petites choses.

Pour un artiste de Guelph, la joie vient de peindre de petites images adaptées d’enluminures médiévales à l’aide de véritables feuilles d’or, d’aquarelle et d’encre.

Au cours des huit dernières années, Debbie Thompson Wilson a exposé des enluminures de manuscrits miniatures chez elle à l’occasion de la visite annuelle des studios de Guelph, où les visiteurs peuvent découvrir ce qu’est une forme d’art ancienne, basée sur des manuscrits originaux du Xe au XVIe siècle.

« Participer à la tournée des studios de Guelph est une excellente façon de mettre en valeur les artistes locaux, anciens et nouveaux », a déclaré Thompson Wilson.

« Les gens conduisaient, marchaient et faisaient du vélo. Un couple est venu chez moi à vélo et j’ai dit : ‘Eh bien, c’est une première.’ Ils ont acheté une de mes pièces et m’ont dit qu’elle était petite, donc elle rentrerait dans notre sacoche. J’ai trouvé ça très mignon. »

Thompson Wilson a utilisé sa créativité artistique de plusieurs manières en tant que graphiste, cartographe, dessinatrice, illustratrice, calligraphe et, depuis 20 ans, enlumineuse.

« À mesure que mon activité graphique se développait, je n’avais plus le temps de faire de grandes peintures », a déclaré Thompson Wilson.

« J’ai acheté un manuscrit à la feuille d’or et je me suis dit : « J’adorerais les collectionner » parce que je suis aussi calligraphe. Puis, quand j’ai vu leur prix, j’ai réalisé que je pouvais apprendre à les faire moi-même. «

En se plongeant dans la forme d’art historique, Thompson Wilson apprécie le défi et le processus d’apprentissage liés à la création de miniatures basées sur des manuscrits historiques.

« Je ne fais pas de copies exactes. J’adapte plutôt les dessins tout en conservant la saveur médiévale », a-t-elle déclaré.

« J’étudie également l’iconographie et les légendes des sujets des peintures. J’aime les histoires derrière les images. »

Thompson Wilson a passé de nombreuses heures dans les salles de manuscrits de la bibliothèque britannique de Londres à la bibliothèque Morgan de New York, ainsi qu’en ligne sur divers sites Web de musées et de bibliothèques.

« La recherche, pour moi, fait partie du plaisir. Ce qui m’attire vers cela, c’est l’aspect historique et le fait de travailler selon les mêmes méthodes que celles utilisées depuis (l’an) 800 », a-t-elle déclaré.

« J’étudie toujours. Je ne pense pas que j’abandonnerai un jour mes études. Je pense que personne ne devrait le faire. »

En mars, Thompson Wilson s’est aventuré à Londres, en Angleterre, pour suivre un cours d’enluminure de manuscrits médiévaux.

« Je suis connu pour aller voir des manuscrits médiévaux et me cogner la tête contre la vitre. Je ne peux tout simplement pas m’approcher suffisamment. C’était un parcours merveilleux à vivre au-dessus des mers. Cela en valait la peine parce que j’ai pu voir le vrai chose, de vraies pièces, de près et non sous verre », a-t-elle déclaré.

« Les histoires me fascinent. Je les prends et je les fais miennes. Je ne fais pas de copies exactes. Pour moi, c’est toute l’idée. »

Le mot « manuscrit » vient des mots latins manus (main) et scriptus (écriture) qui signifie « écrit à la main ». Avant l’invention de l’imprimerie, les copies des livres devaient être écrites à la main par un scribe qui écrivait chaque mot à l’encre avec une plume d’oie.

Le mot « illuminé » vient du latin illuminare et signifie « illuminé ». Pour qu’un livre soit enluminé, il devait être décoré d’or, généralement appliqué sur de fines pages appelées feuilles d’or.

La décoration des manuscrits médiévaux comprenait de petites scènes peintes appelées miniatures, qui comprenaient des bordures complexes, des lettres de chapitre ornées et des peintures élaborées.

Les images étaient particulièrement importantes à l’époque médiévale pour aider à expliquer le texte à une époque où la plupart des gens étaient analphabètes.

« Je travaille selon les mêmes méthodes historiques. J’utilise de la feuille d’or 22 carats et du vélin qui est une peau de veau, de chèvre ou de mouton. Et c’est ce qui le rend unique. J’utilise des aquarelles modernes qui reposent sur la surface du vélin. Cela ne « Je ne m’enfonce pas et je ne suis pas absorbé comme c’est le cas sur le papier », a déclaré Thompson Wilson.

« Ça éclate. Les couleurs sont plus riches et plus lumineuses. Vous pouvez obtenir beaucoup de détails très complexes sur du vélin que vous ne pouvez pas obtenir sur du papier. Une fois que vous l’avez essayé, vous ne voulez plus revenir au papier. »

Né à Listowel, Thompson Wilson est titulaire d’un baccalauréat en beaux-arts de l’Université de Guelph et enseigne les méthodes d’enluminure des manuscrits médiévaux depuis plus de 20 ans.

Artiste exposante depuis le début des années 1980, elle est devenue une autorité reconnue en la matière et a donné de nombreux ateliers en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario.

En 2012, Thompson Wilson a été nommé artiste folklorique en résidence du musée Joseph Schneider Haus et est membre de la Royal City Calligraphy Guild depuis plus de 20 ans.

Ses miniatures sont exposées partout dans le monde, notamment au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Irlande, en Australie et au Zimbabwe.

Thompson Wilson enseigne l’aquarelle le lundi soir au Evergreen Centre et, en décembre, elle offrira un cours d’enluminure au Guelph Civic Museum.

Son unique spectacle par an, le Guelph Studio Tour, est un événement que Thompson Wilson attend avec impatience pour les visiteurs, anciens et nouveaux.

« Cette année, j’ai commencé avec 70 pièces, et maintenant il ne m’en reste que quelques-unes. J’ai des clients et des collectionneurs dévoués qui viennent me voir une fois par an », a-t-elle déclaré.

« En matière d’art, j’ai fait tellement de choses dans ma vie. Mais les artistes ne le font pas pour l’argent. Ils le font parce qu’ils aiment ça. »