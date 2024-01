Un artiste de Fairhope lance un marché de créateurs de nuit pour diversifier la scène artistique locale

Meghan Burch, 25 ans, connaît parfaitement la scène artistique de la côte du Golfe. Elle a grandi sur la côte Est, « consumée » par les œuvres d’art, et aujourd’hui, elle travaille chez Dr. Music, un magasin de disques du centre-ville de Fairhope, et est apprentie tatoueuse. Elle vend souvent son art traditionnel d’inspiration japonaise sur les marchés d’artistes locaux du comté de Baldwin, de Mobile et de Pensacola.

Mais en fréquentant ces marchés, elle a commencé à remarquer une tendance : une grande partie des œuvres d’art exposées étaient très similaires. De nombreux artistes profitent naturellement de la beauté de Mobile Bay et de l’environnement local. Ce qui lui vient à l’esprit, ce sont les couchers de soleil, les jetées et les pélicans.

“Ce sont toutes des œuvres d’art incroyables”, a déclaré Burch, “mais vous pouvez aussi trouver exactement la même chose quelque part sur la route.”

Aujourd’hui, Burch s’est donné pour objectif de donner à d’autres artistes émergents le sentiment d’avoir un espace auquel ils appartiennent en créant un marché de créateurs.

Art de Shaun Davis, un artiste participant au marché Envisage Night Makers.

“Pourquoi ne pas créer le mien et donner à d’autres artistes l’opportunité d’exposer un art plus non conventionnel ou plus avant-gardiste à une communauté qui n’a pas vraiment cette ambiance ?” dit-elle.

Le marché, intitulé « Envisage », aura lieu à Fairhope Hemp samedi de 18 heures à 22 heures. Au moment de la publication, Burch a confirmé 22 artistes et vendeurs pour l’événement, qui comprendront des peintres, des bijoutiers, des boulangers, un tarot. lecteur de carte, et plus encore.

À l’origine, elle a choisi ce nom « parce que ça avait l’air cool », mais après avoir recherché le mot, elle a appris qu’envisager signifie « contempler ou concevoir un plan pour un résultat ou un événement futur souhaitable ».

Art de Mitchell Dembowski, un artiste participant au marché Envisage Night Makers.

“Il s’agit d’un concept de marché de l’art hors norme et plus récent pour Fairhope que Fairhope n’a pas habituellement, donc j’ai eu l’impression que cela correspondait bien à ma vision”, a déclaré Burch. «Je pensais que le mot lui-même et le nom du marché se démarqueraient vraiment auprès des gens.»

Envisage a un thème intentionnellement « audacieux », a-t-elle déclaré, car elle souhaite que les artistes ne se sentent pas obligés de répondre aux niches locales ou à la demande des consommateurs.

“Pour la plupart des artistes, l’art est au départ une passion et un passe-temps”, a déclaré Burch. “Quand vous en faites un travail et si vous choisissez cela comme source de revenus, si cela dépend de la fabrication de choses dont vous ne voulez pas, cela ruine complètement la passion.”

L’événement à venir de ce week-end est le premier marché qu’elle prévoit, mais elle souhaite voir son idée continuer à se développer pour permettre à davantage d’artistes d’y participer.

Art de Brian Tan, un artiste participant au marché Envisage Night Makers.

«J’espère que les artistes présents bénéficieront au moins d’une partie de la visibilité qu’ils méritent, qu’ils rencontreront tout un tas de nouvelles clientèles, qu’ils réseauteront les uns avec les autres, qu’ils seront capables de s’appuyer les uns sur les autres, de s’inspirer mutuellement.» dit-elle. «J’espère aussi qu’à terme, les participants s’amuseront et s’ouvriront à différentes œuvres d’art.»

Fairhope Hemp est situé au centre-ville, au 505 Fairhope Ave. L’événement devrait avoir lieu le samedi 27 janvier de 18 h à 22 h et la participation est gratuite. En cas de mauvais temps, Burch a déclaré que le marché serait reporté à une date ultérieure. Pour afficher plus d’informations sur Envisage et vérifier l’état de l’événement, consultez la page Facebook de l’événement.