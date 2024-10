Un artiste de Driftwood explore une solution technologique aux sculptures volées de Colwood

L’artiste Paul Lewis envisage des étiquettes aériennes dans la lutte en cours contre le vol de sculptures

La communauté de Colwood et les visiteurs semblent se soucier des créatures en bois vivant dans la lagune d’Esquimalt.

Chaque fois que les expositions de bois flotté, les sculptures d’oiseaux, de poissons et bien plus encore sont endommagées ou volées, ils viennent aider les artistes à récupérer, récupérer et reconstruire.

La dernière ronde – un martin-pêcheur et un écureuil gris découverts disparus le 17 octobre – a consterné le créateur Paul Lewis et cherche des options alternatives pour suivre les œuvres d’art.

Une chouette rayée a également été brutalement renversée.

La majeure partie de ses sculptures sont des oiseaux, car le lagon tombe dans le sanctuaire d’oiseaux migrateurs de Victoria, mais il s’est diversifié ces dernières années pour inclure des poissons, des ours, des couguars et des sasquatch. Le travail de Lewis peut également être vu près du centre récréatif Juan de Fuca, où il a fait don de plus d’une douzaine de pièces qui ornent la boucle du sentier de 1,5 kilomètre. Là, ils vivent dans les arbres et sont rarement ciblés.

Le travail créatif qu’il réalise gratuitement sur les terres publiques est l’une des raisons pour lesquelles Lewis a été nommé défenseur des arts de l’année 2021 lors des West Shore Local Hero Awards de la Goldstream Gazette..

Mais cette dernière vague de vols et de vandalisme sur la plage est loin d’être une première pour Lewis. Un hibou similaire a été renversé au printemps 2023 lorsqu’une autre paire de ses œuvres a été volée.

Cette fois, il en a eu assez d’informations recueillies auprès du public sur les airtags.

« J’ai reçu un flot d’informations », a déclaré Lewis. Y compris un message d’un vieil ami d’école qui a eu un coup de pouce supplémentaire, et d’un supporter qui envisage de lui commander différents dispositifs de suivi.

Il envisage de cacher les appareils dans des sculptures – ce pour quoi il est adepte, ayant caché une fiole de cendres de son fils dans un autre ouvrage sur la ville.

« Cela me sera accessible, mais pour n’importe qui d’autre, il faudra les démonter », a-t-il déclaré. « C’est assez simple à faire »

Des sculptures de remplacement sont déjà en cours, Dame Nature fournissant déjà l’essentiel des fournitures et la quincaillerie le reste.

«Je n’ai pas encore vraiment décidé. Les morceaux (de bois flotté) me parlent pendant que je le fais », a-t-il déclaré. « Je vais continuer à en fabriquer de nouveaux, il y a chaque jour plus de bois qui flotte sur la plage. Ils ne gagneront pas ; il y a plus de bois que de voleurs.

Il envisage de fabriquer un colibri – ou peut-être un geai bleu (pas Stellar), mais estime que cela pourrait être trop médiatisé et ciblé pour le vol.

Si tel est le cas, il sera probablement suivi.

Lewis n’a aucun problème à le faire savoir aux voleurs potentiels. Il prévoit de remettre la signalisation sur les écrans, notant qu’ils sont équipés d’un dispositif de suivi, comme moyen de dissuasion supplémentaire.

Le vol et le vandalisme ont été signalés à la GRC de West Shore (dossier no WS-20319).

MISE À JOUR:

Le 25 octobre, la GRC de West Shore a récupéré deux des trois sculptures. Le martin-pêcheur et l’écureuil ont été récupérés et restitués à l’artiste qui les a créés. La police recherche toujours la troisième sculpture de colibri. Aucune arrestation n’a été effectuée ; la police poursuit son enquête et remercie le public d’avoir appelé les informations qui ont permis de récupérer les sculptures.