Un artiste de Desi partage la «réalité» des riches et des pauvres de l’Inde pendant le verrouillage, récompensé de 100 $ par un utilisateur de Twitter

Le verrouillage de covid qui a suivi depuis mars 2020 a eu un effet prolongé sur l’économie du pays, dévastant des millions de moyens de subsistance à travers le pays. L’un des premiers exemples de la même chose a été la crise des migrants lorsque le verrouillage 1 a été annoncé. Des centaines de visuels et de reportages médiatiques ont révélé comment la perte d’emplois et de revenus a plongé des vies dans la misère. Cependant, au milieu de cette crise dévastatrice, plusieurs rapports ont suggéré comment les milliardaires indiens ont augmenté leur richesse de 35% pendant le verrouillage à Rs 3 000 milliards, classant l’Inde après les États-Unis, la Chine, l’Allemagne, la Russie et la France. Le rapport d’Oxfam sur le virus de l’inégalité publié le jour de l’ouverture du Forum économique mondial de Davos a déclaré que l’augmentation des revenus des 100 premiers milliardaires est suffisante pour donner à chacun des 138 millions d’Indiens les plus pauvres un chèque de Rs 94 045.

Dans le but de mettre en évidence cette situation sous un jour créatif, un certain Twitter utilisé appelé @LifeMathMoney a ouvert un concours de design graphique pour exhorter les internautes à partager une image qui « fait une comparaison entre le verrouillage pour les personnes riches (travail à domicile, personnes heureuses) et les pauvres (stressés et à court d’argent) ». Et celui qui gagne, reçoit 100 dollars (Rs 7330) de l’utilisateur.

Concours de graphisme : vous devez faire une comparaison entre le verrouillage pour les riches (travail à domicile, personnes heureuses) et les personnes pauvres (stressées et à court d’argent) J’achèterai l’œuvre gagnante pour 100 $ Doit être une image (pas de vidéo) — LifeMathMoney | Des vérités sans vergogne. (@LifeMathMoney) 12 juin 2021

Concours terminé, création d’un sondage pour sélectionner le gagnant.— LifeMathMoney | Des vérités sans vergogne. (@LifeMathMoney) 14 juin 2021

Au cours des 48 heures suivantes, après avoir reçu plusieurs entrées, l’utilisateur a également mené un sondage, où il a partagé quatre photos sélectionnées. La photo qui a remporté 69,5% des voix montre une juxtaposition d’une cage et d’une pastèque. L’image a été créée par Akanksha Badaya, qui s’appelle Twitter, @art_lover_09.

Lequel préférez-vous ? Notez que celui en bas à gauche utilise beaucoup d’images de stock prédéfinies, le reste semble avoir été créé à partir de zéro. Le gagnant reçoit 100 $. — LifeMathMoney | Des vérités sans vergogne. (@LifeMathMoney) 14 juin 2021

La cage dépeint la vie des pauvres, tandis que les riches urbains voient se rafraîchir dans les eaux du melon comme s’ils profitaient d’une fête au bord de la piscine à l’intérieur de leur maison.

Cependant, en se basant sur le prix gagnant, l’utilisateur de Twitter lui a également versé le prix en argent de 100 dollars. La réception du même a été partagée par l’artiste, qui a remercié le premier.

Le dernier supplément indien du rapport d’Oxfam « Le virus de l’inégalité » a déclaré qu’il faudrait 10 000 ans à un travailleur non qualifié pour faire ce que l’homme d’affaires Mukesh Ambani a fait en une heure pendant la pandémie et trois ans pour faire ce qu’il a fait en une seconde. Qualifiant la pandémie de coronavirus de pire crise de santé publique au monde depuis cent ans, le rapport indique qu’elle a déclenché une crise économique d’une ampleur comparable à celle de la Grande Dépression des années 1930.

