Un artiste de DC Comics signe des autographes lors de Kelowna Fan Experience

Les nerds de la bande dessinée et de l’anime ont profité d’un week-end rempli d’acteurs, de costumes et de divertissements lors de la 10e édition annuelle de Kelowna Fan Experience.

Organisés à divers endroits du centre-ville de Kelowna, les événements ont commencé le 14 juillet et se sont poursuivis jusqu’à la fin du dimanche (16 juillet).

L’artiste comique John Delaney, bien connu pour son travail avec DC Comics, est un habitant de Kelowna et a fait une apparition pour l’événement au Kelowna Community Theatre en signant des autographes.

Delaney dit que la communauté comique de Kelowna est petite, mais en plein essor.

«Je reçois beaucoup d’artistes de Kelowna qui me contactent sur Instagram ou les rencontrent par endroits, et ne prennent que quelques minutes pour parler de ce qui pourrait améliorer leur travail et ce genre de chose est merveilleux. C’est une communauté très jeune, mais elle grandit très vite.

Au fil des ans, Delaney a déclaré que Superman serait toujours son personnage préféré sur lequel travailler.

« J’étais un grand fan de Superman en grandissant, alors quand j’ai été signé chez DC Comics et que la toute première bande dessinée qu’ils m’ont donnée était Superman, j’étais plutôt content. »

Delaney a conçu l’affiche pour KFX cette année, mettant en vedette Superman dans une scène nocturne.

L’artiste de bande dessinée a travaillé sur un certain nombre de personnages populaires de la Justice League et d’autres super-héros à Scooby-Doo, Futurama et The Simpsons.

Delaney a offert quelques conseils à ceux qui viennent d’entrer dans le monde des artistes de bande dessinée.

« Travaillez sur votre dessin de vie. C’est vraiment, vraiment important que vous étudiiez réellement la forme humaine… L’une des choses que je vois tout le temps dans les portfolios, ce sont des gars qui dessinent en copiant d’autres artistes de bande dessinée. C’est la pire chose que tu puisses faire. Vous voulez aller à la source, vous voulez étudier l’anatomie humaine. Deuxièmement, la perspective. Comprenez comment la perspective fonctionne avec les personnages, et si vous ne la comprenez pas, il y a tellement de bons livres.

Delaney travaille actuellement sur quelques projets, dont un avec l’auteur britannique de bandes dessinées Paul Jenkins sur l’origine de Wolverine.

D’autres éléments de l’expérience des fans comprenaient des spectacles au Blackbox Theatre, un concours de costumes, des conférenciers, de l’improvisation, des jeux et un jeu-questionnaire.

