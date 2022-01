Un artiste de cirque allemand chute de 20 pieds au sol alors que la cascade tourne horriblement mal

Dans un horrible accident filmé, un cascadeur est tombé à 20 pieds au sol après avoir glissé lors d’un spectacle de cirque au cirque FlicFlac à Duisburg, en Allemagne. La vidéo, qui semblait avoir été enregistrée par l’un des spectateurs, montrait l’artiste de cirque et patineur professionnel Lukasz Malewski échouant à faire un saut en roller vers une plate-forme surélevée, puis s’effondrant au sol. Dans le clip viral mis en ligne sur YouTube, on voit Lukasz se propulser d’un côté pour sauter sur une plate-forme faite en hauteur à l’autre extrémité. Lukasz porte des rollers. Cependant, le saut a mal tourné lorsque Lukasz n’a pas réussi à prendre suffisamment d’élan avec une seule jambe atteignant la plate-forme. Malgré ses tentatives pour saisir la plate-forme, Lukasz a rapidement perdu l’équilibre et s’est écrasé à 20 pieds dans l’arène.

Réalisant l’accident, l’un des cascadeurs de Lukasz a même pu être vu en train d’essayer d’amortir sa chute alors qu’il tombait de la hauteur lors de la performance en direct remplie de public.

Selon un rapport du Daily Mail, Lukasz a été immédiatement transporté à l’hôpital après l’incident survenu le 22 décembre de l’année dernière. Heureusement, Lukasz n’a subi aucune blessure grave, mais l’accident l’a laissé avec un poignet fracturé. « Cela aurait pu être bien pire », a-t-il déclaré. « J’ai des bleus aux côtes, à la hanche, à l’épaule. J’avais l’impression qu’une voiture m’avait percuté. Mais je vais bien, je suis en vie », a déclaré Lukasz au Daily Mail.

Se souvenant de l’incident, un patineur professionnel du cirque, Joe a déclaré qu’il montait à l’étage pour tenter son prochain saut lorsqu’il a entendu un bruit sourd et s’est rendu compte que Lukasz était tombé. Le cirque aurait été témoin d’un autre incident en janvier lorsque deux hommes auraient été légèrement blessés après être tombés d’une hauteur lors d’un spectacle.

Plus tôt en mai de l’année dernière, un accident de cirque avait eu lieu en Russie où un entraîneur avait été attaqué par une lionne de cirque lors d’un spectacle en direct. Selon nos informations, l’animal était devenu incontrôlable et avait sauté sur le dresseur avant de le mordre à plusieurs reprises.

