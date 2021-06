Un artiste de Chennai conçoit un pousse-pousse automatique avec des seringues pour encourager les gens à se faire vacciner

La pandémie de COVID-19 a permis aux gens d’explorer leur côté créatif et en même temps, de sensibiliser au virus. Depuis le début de la pandémie dans le pays, plusieurs personnes ont proposé une approche artistique pour souligner l’importance des directives sur les coronavirus émises par le gouvernement central. Alors que certains ont peint les lignes directrices sur les murs et les routes publics, d’autres se sont déguisés en virus COVID-19 pour sensibiliser à l’infection. Des bannières et des affiches parlant du maintien de la distance sociale et du port de masques étaient monnaie courante dans tout le pays.

L’année dernière, le casque COVID est devenu populaire parmi la police car ils le portaient aux points de contrôle. L’idée était d’envoyer un message aux contrevenants au COVID-19. Comme une grande population n’était pas prête à se faire vacciner en raison des faux messages diffusés sur les réseaux sociaux, plusieurs campagnes visant à exclure leur peur ont également été organisées. Maintenant, un artiste basé à Chennai a pris la responsabilité non seulement d’encourager les gens à se faire vacciner contre le virus, mais aussi de faire connaître le COVID-19. Goutham, qui est un artiste, a décoré un auto-rickshaw et les images ont été partagées par ANI sur leur compte Twitter.

Tamil Nadu | Goutham, un artiste basé à Chennai a conçu un autorickshaw de sensibilisation à la vaccination pour encourager les gens à se faire vacciner. « Beaucoup de gens ont peur des vaccins. Cela leur fera comprendre que le vaccin est important. Le résultat de cette campagne est positif », a-t-il déclaré. pic.twitter.com/C91VhlTErP – ANI (@ANI) 26 juin 2021

En parlant à l’agence de presse, Goutham a révélé que plusieurs personnes ont peur de se faire vacciner. Par conséquent, son objectif est de faire prendre conscience de l’importance de la vaccination. Il a informé que jusqu’à présent, le résultat de l’entraînement est positif car il a réussi à poursuivre les gens.

Peint en bleu clair, le véhicule a été calqué sur les vaccins. De grandes répliques de seringues ont été collées sur la carrosserie du véhicule. L’artiste a utilisé des tuyaux d’évacuation, de vieilles bouteilles en plastique et d’autres matériaux mis au rebut pour modifier le pousse-pousse automatique. Goutham a informé qu’auparavant, il avait également créé des « casques COVID » et des « armes COVID » en association avec la Greater Chennai Corporation pour faire connaître le COVID-19 et la vaccination.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici