Un artiste basé à Austin, au Texas, qui a un fils souffrant de maladies sous-jacentes a couvert sa cour de plus de 25000 petits drapeaux – un pour chaque décès de COVID-19 dans l’État de Lone Star – pour rappeler aux voisins de prendre le virus au sérieux.

Contrairement à ses voisins, Shane Reilly était catégorique sur le respect des directives de distanciation sociale lorsque le verrouillage a été annoncé au printemps.

« Tout le monde était en lock-out, » Tiger King « était grand sur Netflix », a déclaré Reilly à CBS News.

« Tout le monde traitait cela comme des vacances obligatoires. Nous faisions tous du levain.

Shane Reilly, un artiste vivant à North Austin, au Texas, a planté un drapeau dans sa cour représentant chaque décès par COVID-19 au Texas. Samedi, l’État a dépassé la barre des 25000 morts

Reilly a déclaré qu’il espérait que l’affichage motiverait ses voisins à prendre la menace du virus plus au sérieux en pratiquant la distanciation sociale et en portant des masques.

Mais Reilly a regardé avec horreur les membres de sa communauté ignorant les recommandations de garder l’espacement physique les uns des autres, d’éviter les rassemblements et de porter des masques.

Il a observé comment les habitants se sont rassemblés en groupes sur un sentier pédestre près de chez lui sans porter de masques. À l’époque, le nombre de morts au Texas était d’environ 800. Depuis, il est passé à plus de 30 fois ce montant.

Reilly était particulièrement inquiet car il a un fils de 17 ans qui est immunodéprimé.

« Je pense que cela tient en grande partie au fait que si mon fils l’obtient, il y a plus de chances qu’il en meure », a déclaré Reilly.

C’est pourquoi il a fait ce qu’on lui avait dit: se laver les mains, rester à la maison autant que possible et porter des masques.

Alors que le nombre de morts au Texas augmentait, Reilly se demandait maintenant comment il pouvait attirer l’attention de sa communauté. Compte tenu de son expérience en tant qu’artiste, il a compris à quel point les gens puissants réagissaient aux visuels.

«Les chiffres sont une chose abstraite», a-t-il déclaré à la Texas Public Radio.

« Alors j’ai pensé, OK, je dois mettre une sorte de visuel pour dire que ce sont de vraies personnes et que ce sont de vraies choses qui se produisent.

«Comment puis-je montrer cela?

Il a donc décidé de planter un petit drapeau dans sa cour avant pour chaque décès par COVID-19 au Texas.

Reilly (photo ci-dessus) a déclaré qu’il voulait protéger son fils de 17 ans qui est immunodéprimé et est donc considéré comme présentant un risque élevé d’être gravement malade s’il contractait le virus.

«Le truc du drapeau était juste une sorte de rappel pour dire:« Hé, vous pouvez faire quelque chose. Ce n’est pas beaucoup. Ce n’est pas infaillible, mais c’est mieux que de ne rien faire, alors mettez vos masques et éloignez-vous socialement. Et essayons d’arrêter cette chose avant qu’elle ne s’aggrave ». ‘

Selon l’Université Johns Hopkins, le nombre de morts au Texas à compter de samedi s’élevait à 25 522 – le deuxième plus élevé du pays seulement à New York.

Jeudi dernier, Reilly a déclaré qu’il manquait de place dans sa cour, couverte de drapeaux rouges, blancs et roses.

En érigeant le présentoir, le message qu’il cherchait à transmettre à ses voisins était simple: «Ne tuez pas mon enfant.

« Chacun de ces drapeaux représente une mère ou un mari ou un enfant de quelqu’un qui est décédé, et ce sont de vraies personnes individuelles », a déclaré Reilly.

« J’espère que quelqu’un pourra regarder cela et dire: » D’accord, voici quelque chose que je peux faire pour sauver une vie « . »

Reilly a également peint à la main un signe qu’il a accroché au-dessus des drapeaux, ce qui donne le nombre de morts du COVID-19.

«J’ai manqué de chambre il y a quelque temps, dit Reilly.

« Quand j’ai commencé cela, j’ai commencé à les mettre en rangées en pensant que ce serait un visuel plus puissant, pour créer de jolies rangées soignées de ces drapeaux.

«Nous sommes allés au-delà de cela, et maintenant je cherche juste des espaces vides où je peux coller des drapeaux.

Reilly a déclaré que, à mesure que le nombre de morts augmentait, le bilan émotionnel augmentait également.

«Malheureusement, j’ai dû développer une sorte de callosités», dit-il.

« À un moment donné, quand nous étions environ 5000 personnes, cela me pesait vraiment à chaque fois que je mettais le drapeau.

«Nous sommes à plus de 23 000 maintenant.

Il a ajouté: « Je fais consciemment l’effort de reconnaître qu’ils sont une personne, mais cela devient accablant et vous ne pouvez porter que tant de choses, vous savez? »

Le nombre croissant de morts a également forcé Reilly à étendre l’affichage de sa cour avant jusqu’à l’herbe qui enveloppe sa maison.

À un moment donné, un voisin a offert sa propriété pour offrir plus d’espace.

Bien qu’il ne soit pas clair si quelqu’un a été poussé à respecter les directives du CDC à la suite de l’affichage du drapeau, Reilly peut se réconforter du fait qu’il a eu un impact d’autres manières.

Il a reçu des lettres de partisans de tout le pays l’encourageant à continuer à planter des drapeaux.

Certains ont même envoyé des dons pour l’aider à acheter plus de drapeaux.

Dimanche, le Texas comptait plus de 1,5 million de cas confirmés de COVID-19

Samedi, l’État a dépassé la barre des 25000 morts – la deuxième plus élevée seulement à New York

L’été dernier, un jeune garçon et ses grands-parents ont voyagé pour voir la cour d’une autre partie d’Austin.

« Le petit garçon se tient en retrait et il a l’air vraiment triste et s’appuie sur son grand-père », a déclaré Reilly.

«La femme plus âgée se déchire et elle commence à me parler par la suite.

Elle a dit: «Nous roulons depuis deux jours à la recherche de cette pièce. Sa mère, »elle montre son petit-fils,« est l’un de ces drapeaux ».

Au cours de ces derniers mois, Reilly a réalisé que son œuvre d’art n’était plus vraiment la sienne.

«Je n’en suis que le gardien», dit-il.

«Cela semble appartenir à tous ceux qui ont perdu quelqu’un ou qui connaissent quelqu’un qui a perdu quelqu’un.

Alors que le nombre de morts dans tout l’État continue d’augmenter, Reilly doit trouver une maison plus grande pour les drapeaux. Il a donc lancé une page de financement participatif GoFundMe en octobre pour solliciter des dons.

Samedi, il a amassé près de 2 200 $ sur le total de 5 000 $ qu’il recherche.

Reilly espère pouvoir trouver un affichage permanent pour les drapeaux, de préférence dans une zone où il y a plus de circulation piétonnière, comme près du Capitole.

«Je me heurte à une certaine bureaucratie, comme tout le monde», a-t-il déclaré.

« Il y a une médiane pour laquelle je pense que je peux obtenir une autorisation et elle donne sur le Capitole de l’État.

« Et c’est ce que j’ai fait, essayer de trouver la bonne agence pour obtenir un permis à ce sujet. »

Reilly a dit que ce qui le motive, c’est la chance qu’il puisse changer d’avis.

« Je ne sais pas si cela va changer d’avis à qui que ce soit », a-t-il dit.

«Mais au moins, j’essaie de dire quelque chose, et peut-être trois ou quatre personnes le regardent et disent:« Oui, je vais mettre le masque. »

«C’est tout ce que vous pouvez espérer pour le moment.

Le Texas a dépassé samedi 25000 décès dus à la pandémie de coronavirus, le deuxième total le plus élevé du pays.

Les responsables de la santé de l’État ont signalé 272 nouveaux décès dus au COVID-19.

Les cas de COVID-19 et d’hospitalisations liées au virus continuent d’augmenter dans l’État.

Samedi, l’État a signalé 9 796 personnes hospitalisées avec le virus, soit une augmentation de près de 23% par rapport au mois dernier.

Les autorités ont signalé 12 914 nouveaux cas samedi.

Cela survient deux jours après que l’État a établi son record d’une journée de nouveaux cas – 16 864 – jeudi.

L’augmentation des cas et des hospitalisations intervient alors que les responsables de la santé de l’État ont annoncé vendredi que le Texas recevrait 620 000 doses supplémentaires de vaccins COVID-19 au cours de la semaine prochaine.

Plus de 224 000 doses du vaccin Pfizer ont déjà été livrées au Texas.