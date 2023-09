Un artiste danois condamné à rembourser le musée après avoir soumis des toiles vierges : « Prenez l’argent et courez »

Un artiste danois a été condamné à rembourser un musée après s’être enfui avec son argent après avoir reçu une commande pour créer une œuvre d’art, mais a à la place soumis deux toiles vides intitulées « Prenez l’argent et courez ».

En 2021, Jens Haaning a reçu l’équivalent de près de 84 000 dollars en couronnes danoises et en billets en euros du Kunsten Museum of Modern Art d’Aalborg.

Il a maintenant été condamné à rembourser environ 70 600 dollars et 11 000 dollars supplémentaires de frais de justice.

« Je suis choqué, mais en même temps, c’est exactement ce que j’imaginais », a déclaré lundi Haaning à la chaîne publique danoise DR.

Pour son exposition sur les conditions de travail et l’argent, intitulée « Work It Out », le musée a chargé Haaning de recréer deux de ses œuvres antérieures, qui présentaient des billets de banque attachés à une toile représentant le salaire annuel moyen au Danemark et en Autriche. En plus de lui prêter les billets, le musée lui a également versé 3 900 $ pour l’œuvre.

Lorsque le musée a reçu les œuvres d’art terminées, ils étaient vides.

« L’œuvre d’art est que j’ai pris l’argent », avait déclaré Haaning à DR à l’époque. « J’encourage ceux qui ont des conditions de travail tout aussi misérables que moi à faire de même. Si on leur demande de donner de l’argent pour aller travailler, alors prenez cet argent et fuyez. »

Le musée a déclaré que Haaning avait rompu un accord sur la manière d’utiliser l’argent. L’artiste a contesté ces allégations.

« Ce n’est pas un vol, c’est une rupture de contrat, et la rupture de contrat fait partie du travail », avait-il déclaré à l’époque.