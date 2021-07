Un artiste croate du sable crée un design géométrique conçu pour durer « quelques heures seulement »

Pour créer une grande œuvre d’art, il n’est pas nécessaire d’avoir un équipement complexe, et parfois juste du sable et une spatule géante suffisent. Cela a été prouvé par l’artiste croate Nikola Faller qui est le sculpteur renommé de la région. Participant pour la sixième fois au festival d’art annuel Zen Opuzen en Croatie, Faller a dessiné une œuvre d’art géante sur le sable en dessinant des motifs géométriques complexes. Ce qui était encore plus unique dans l’œuvre d’art était sa nature éphémère. Le motif dessiné sur le sable n’aurait duré que quelques heures tant la marée était basse. Faller a dessiné ses œuvres dans le delta de la rivière Neretva, dans le sud de l’Europe.

Une vidéo de l’œuvre de Faller a également été partagée par l’agence de presse Reuters sur son compte Twitter dimanche. La vidéo montrait une prise de vue aérienne de l’art du sable de Faller qui capturait les subtilités de son travail. Dans un autre plan, Faller a été vu en train de dessiner le motif sur le sable humide. Un habitant d’Osijek, Faller a déclaré dans la vidéo qu’il s’entraînait également à dessiner sur du sable dans sa ville natale. L’artiste a mentionné qu’il est toujours à l’affût des sables humides lorsque le niveau de l’eau baisse, afin qu’il puisse pratiquer son art. Au cours des six années de sa participation au festival d’art Zen Opuzen, Faller a déclaré qu’il avait apporté des améliorations chaque année. Dans la vidéo publiée par Reuters, Faller mentionne également qu’il assiste au festival d’art pendant quatre à cinq jours chaque année, ce qui signifie qu’il parvient à réaliser quatre à cinq de ces œuvres d’art. Décrivant son médium artistique, Faller a déclaré que l’eau efface les dessins qu’il fait et que le lendemain, une surface propre lui est présentée qui le pousse à être à nouveau créatif.

REGARDER : le sculpteur croate Nikola Faler crée des œuvres d’art sur le sable en traçant d’énormes motifs géométriques qui ne durent que lorsque la marée est basse pic.twitter.com/RXmIXzY2TF– Reuters (@Reuters) 11 juillet 2021

La dernière œuvre d’art de Faller a également été partagée par le compte Instagram officiel du festival d’art Zen Opuzen. La série d’images a montré comment l’eau de la rivière recouvrait lentement l’œuvre d’art hexagonale réalisée par Faller.

Le sculpteur a même dessiné des motifs sur de verts pâturages comme le montrent les images de son propre compte Instagram.

