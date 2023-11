Un artiste country présente « Ruthless Tour » au 1st Summit Arena | Divertissement

JOHNSTOWN, Pennsylvanie – Ce concert présentera un mélange de musique country traditionnelle et moderne ainsi que des morceaux émouvants.

Gary Allan présentera sa « Tournée impitoyable » à 19 h 30 jeudi au 1st Summit Arena @ Cambria County War Memorial, 326, rue Napoléon, au centre-ville de Johnstown.

“Nous sommes ravis d’introduire un autre spectacle country, et ils ont toujours très bien fait pour nous”, a déclaré Chad Mearns, responsable du marketing et de la billetterie de la 1st Summit Arena. « Juste après avoir annoncé sa venue, nous avons constaté un fort intérêt dès le départ. C’est un gars qui existe depuis de nombreuses années et qui a la base de fans pour le montrer.

Considéré comme un « non-conformiste » par Rolling Stone avec l’allure d’un hors-la-loi des temps modernes, Allan a conquis ses fans, ses pairs et les critiques avec son mélange caractéristique de voix brûlante, de paroles rebelles et de performances live rauques.

Tout en devenant une force sur la scène de la musique country, il est resté fidèle à sa voix artistique à chaque étape.

« Ruthless », le premier nouvel album d’Allan en huit ans, est sorti en juin 2021.

Son précédent album, « Set You Free », était en tête du Billboard 200 Pop Chart, une première en carrière pour Allan. L’album a également fait ses débuts au sommet du Billboard Country Album Chart et a produit son cinquième numéro 1 des charts radio country avec «Every Storm (Runs Out of Rain)».

Le natif de Californie a sorti son premier album, “Used Heart for Sale” en 1996, et a depuis sorti huit autres albums studio, se vendant à plus de 8 millions d’albums, a été certifié platine sur trois albums consécutifs et a été certifié or cinq fois.

Allan a cinq succès n°1 à la radio country, 14 succès dans le Top 10 à son actif et a accumulé plus de 2,8 milliards de flux au total.

“En plus des succès et des favoris des fans, nous jouons plusieurs chansons de l’album ‘Ruthless’ pendant le spectacle”, a-t-il déclaré.

Allan a dit qu’il faisait de la musique pour la jouer en live.

“Ce que je préfère dans cette industrie, c’est de pouvoir monter sur scène chaque soir et jouer de la musique live”, a déclaré Allan. “Je me nourris de l’enthousiasme des fans, donc plus les fans sont excités, plus le groupe et moi sommes excités.”

Il a dit qu’il voulait que les fans viennent au spectacle et entendent la ou les chansons qui les ont fait devenir fans, entendent d’anciens favoris et entendent de la nouvelle musique – qu’il s’agisse d’un album en cours ou de quelque chose de nouveau sur lequel il travaille pour un futur album.

“Je veux que les fans soient excités et repartent en redemandant”, a déclaré Allen.

Mearns a déclaré qu’Allan avait un large répertoire de musique et une grande présence sur scène.

“C’est un vétéran de l’industrie et les gens vont voir un grand spectacle”, a-t-il déclaré.

Les billets sont au prix de 43,75 $, 48,75 $, 58,75 $ et 73,75 $.

En reconnaissance de la Journée des anciens combattants, un nombre limité de billets gratuits pour les anciens combattants ont été mis à disposition via Vet Tix.

Les billets sont disponibles à www.ticketmaster.com ou à la billetterie du 1st Summit Arena @ Cambria County War Memorial.

Pour plus d’informations, appelez le 814-536-5156 ou visitez www.1stsummitarena.com.