Un artiste chinois arrêté pour avoir « insulté » des sculptures de Mao

Les frères Gao sont connus pour leurs sculptures provocatrices, qui critiquent le fondateur de la République populaire de Chine, Mao Zedong, et son régime.

L’artiste dissident chinois Gao Zhen a été arrêté, soupçonné d’avoir « insulté les héros et les martyrs révolutionnaires », a déclaré son frère et partenaire artistique Gao Qiang.

Il a ajouté qu’ils avaient confisqué plusieurs œuvres d’art en plus de la détention de M. Gao.

Depuis les années 1980, les frères ont acquis une renommée internationale grâce à des œuvres telles que La Culpabilité de Mao, une statue en bronze de l’ancien dictateur communiste agenouillé en signe de remords.

D’autres œuvres incluent L’Exécution du Christ, une statue représentant Jésus faisant face à un peloton d’exécution de Mao, et Miss Mao, une collection de statues de Mao avec de gros seins et des nez proéminents.

Mao Zedong, souvent appelé le président Mao, a contribué à fonder la Chine communiste en 1949 et l’a menée à travers une période tumultueuse dans les années 1960 et 1970 connue sous le nom de Révolution culturelle, au cours de laquelle plus d’un million de personnes auraient été tuées.

Durant cette période, le père des frères Gao a été qualifié d’ennemi de classe et traîné dans un endroit qui n’était « ni une prison, ni un poste de police, mais quelque chose d’autre », où il est mort, a déclaré Gao Zhen au New York Times en 2009.