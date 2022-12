Un artiste captive Internet avec ses illustrations époustouflantes par temps glacial

Rien n’empêche un artiste de faire de l’art. Même si les températures sont froides, le sens de l’inspiration artistique envoie une vague de chaleur chez l’artiste. Avec la saison hivernale qui nous donne des frissons dans le dos, les vidéos de personnes plongeant dans l’illustre art de la neige ne manquent pas. L’une de ces vidéos d’un homme, créant un art de la neige spectaculaire par temps glacial, a ébranlé Internet. Lâché sur Twitter par un compte nommé Buitengebieden, le merveilleux clip viral va sûrement vous époustoufler.

“Art de la neige insensé…” lire le tweet. La vidéo de 58 secondes s’ouvre sur les prémisses d’une région enneigée, encerclée par de puissantes montagnes avec rien d’autre que de la neige tout autour. Comme si les panoramas aveuglants enneigés ne suffisaient pas, cet homme a décidé de nous envoûter avec son art de la neige super cool. De la sculpture de chefs-d’œuvre extraordinaires comme une illustration de loup à une sculpture distincte d’une feuille d’érable, l’artiste talentueux semble avoir fait de la nature sa muse.

Les autres magnifiques illustrations comprenaient des représentations de hauts sommets, des mandalas minutieusement creusés, divers dessins géographiques mystiques et des motifs, ainsi que des œuvres d’art vives au hasard qui sont un pur régal pour les yeux. Les utilisateurs des médias sociaux ont également un aperçu de l’homme qui piétine la neige épaisse avec un bâton à la main alors qu’il hurle de joie dans les températures glaciales. L’artiste semble vaincre le froid fou avec facilité, alors qu’il continue de suivre sa passion avec le plus grand dévouement. La vidéo fascinante se termine par un groupe d’enfants admirant l’art alors que le sourire de l’artiste refuse de quitter son visage.

La population de Twitter n’a fait que des éloges après que le clip désormais viral ait fait surface sur Internet. Alors qu’un utilisateur impressionné a exprimé son choc en commentant: “Oh mon dieu”, un autre a noté: “C’est un extraterrestre talentueux.” “Et l’autre partie étonnante est la façon dont ils gardent une trace de tous les chiffres déjà réalisés et ne se confondent pas!” a noté un troisième individu.

Et l’autre partie étonnante est de savoir comment garder une trace de tous les chiffres déjà faits et ne pas se confondre!— POLITIQUE 🇺🇸🇪🇺🇩🇪🇸🇪🇨🇭 (@ ben26681713) 17 décembre 2022

L’homme dans la vidéo est Simon Beck, qui est un artiste de neige et de sable renommé en Grande-Bretagne. Un coup d’œil à sa riche poignée Instagram vous donnera un aperçu de ses créations artistiques impressionnantes qui valent la peine d’être évanouies. Découvrez quelques-uns de ses dessins de sable tout aussi intrigants.

Jusqu’à présent, la vidéo captivante a amassé plus de 2,2 millions de vues et plus de 48,9 000 likes sur la plateforme de microblogging. Que pensez-vous de ces sculptures de neige incroyablement sculptées ?

