Un artiste britannique met le feu à ses peintures d’une valeur de Rs 90 Cr, connaissez la raison

Lorsqu’un artiste de renom a fait une déclaration à travers ses actions, le monde entier était là pour le voir. Et non, ce n’était pas une interview ou une émission de discussion parlant de son art, mais un spectacle en direct de milliers de pièces de son art en flammes. Oui, tu l’as bien lu. Le célèbre artiste britannique de 57 ans Damien Hirst a mis le feu à ses peintures d’une valeur de Rs 90 crore dans sa propre galerie de Newport Street à Londres et est susceptible d’en brûler des milliers d’autres. Il a diffusé en direct l’intégralité de l’événement sur Instagram pour que le monde entier puisse le voir, même lorsqu’un énorme groupe de journalistes et d’équipes de tournage l’ont regardé le faire en personne.

Oui, nous connaissons la question qui vous trotte dans la tête : pourquoi un artiste brûlerait-il son art ? Eh bien, selon un reportage de CNN, l’action de Damien faisait partie d’un projet qu’il a lancé appelé “The Currency”. Il a lancé le projet l’année dernière avec une collection de 10 000 peintures à points, chacune intitulée, numérotée, signée et liée aux NFT correspondants, chacune au prix d’environ Rs 1,64 000.

Ensuite, les acheteurs avaient la possibilité de recevoir la pièce tangible ou de faire détruire la peinture analogique. En juillet de cette année, la période d’échange a pris fin, avec une répartition presque égale de 5 149 clients choisissant de conserver l’œuvre d’art réelle et 4 851 choisissant d’accepter le NFT.

MEILLEURE VIDÉO SHOWHA

Un post-Damien Instagram fait juste avant qu’il ne brûle son art était sous-titré, “Beaucoup de gens pensent que je brûle des millions de dollars d’art mais ce n’est pas le cas, j’achève la transformation de ces œuvres d’art physiques en NFT en brûlant les versions physiques ».

Malgré la sombre tâche de brûler ses créations, l’artiste n’aurait pas été triste pendant le processus de gravure et aurait été jovial et bavard avec les journalistes qui l’observaient.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici