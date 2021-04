Lorsque les gouvernements de toute l’Europe ont dit aux gens de créer une «bulle» pour limiter leurs contacts sociaux pendant la pandémie de COVID-19, ce n’était probablement pas ce qu’ils avaient à l’esprit. Alain Verschueren, artiste et travailleur social belge, arpente la capitale Bruxelles vêtu d’une «oasis portable» – une mini-serre en plexiglas qui repose sur ses épaules, le cocoonant dans une bulle d’air purifiée par les plantes aromatiques à l’intérieur.

Verschueren, 61 ans, a développé l’idée il y a 15 ans, en s’inspirant des oasis luxuriantes de Tunisie où il avait auparavant travaillé. Dans une ville où les masques faciaux sont obligatoires pour freiner la propagation du COVID-19, son invention a pris un nouveau souffle.

«Il s’agissait de créer une bulle dans laquelle je pourrais m’enfermer, de me couper d’un monde que je trouvais trop terne, trop bruyant ou malodorant», a déclaré Verschueren, ajoutant qu’il souffrait d’asthme et trouvait que respirer dans son engin était plus confortable que porter un masque facial.

REGARDER: Alain Verschueren, artiste et travailleur social belge, se promène dans la capitale Bruxelles vêtu d’une « oasis portable », enveloppant sa tête dans une bulle d’air purifiée par les plantes aromatiques à l’intérieur https://t.co/0cAjHadoxk pic.twitter.com/nyeJWtcnUW– Reuters Inde (@ReutersIndia) 20 avril 2021

«Au fil du temps, j’ai remarqué que les gens venaient vers moi et me parlaient. Cet isolement est devenu beaucoup plus un moyen de se connecter », a-t-il déclaré.

Les spectateurs à Bruxelles ont semblé amusés et confus par l’homme errant entre les magasins – principalement fermés en raison des restrictions de COVID-19 – enfermé dans une gousse de thym, de romarin et de lavande.

«Est-ce une serre? Est-ce pour les abeilles? Est-ce pour les plantes? Nous ne savons pas, mais c’est une bonne idée », a déclaré Charlie Elkiess, un bijoutier à la retraite, à Reuters.

Verschueren a déclaré qu’il espérait encourager les gens à mieux prendre soin de l’environnement, à réduire la nécessité de se protéger de la pollution atmosphérique et sonore.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici