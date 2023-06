Un artiste autochtone choisi pour concevoir le monument de guerre afghan du Canada

Le gouvernement fédéral a sélectionné le concept de design d’un artiste autochtone pour un projet de monument national à la mission du Canada en Afghanistan.

Le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay, a annoncé lundi que Adrien StimsonLa conception de s’est imposée après de nombreuses consultations auprès du public et des intervenants. Il a dit que les vétérans ont influencé le choix de la conception finale.

Stimson est membre de la Première Nation Siksika dans le sud de l’Alberta et un ancien combattant des Forces armées canadiennes qui a servi à la BFC Esquimalt.

Stimson a été envoyé en Afghanistan dans le cadre du Programme des artistes des Forces canadiennes. Il a dit qu’il avait essayé de capturer ce que lui et d’autres Canadiens vivaient en Afghanistan à travers son art.

REGARDER | Stimson explique comment son expérience a inspiré la conception des monuments : Un artiste visuel discute de la signification du nouveau monument à la mission du Canada en Afghanistan Adrian Stimson, l’artiste visuel derrière la conception choisie pour le nouveau monument national à la mission du Canada en Afghanistan, explique comment ses expériences en tant qu’artiste de guerre ont inspiré la conception du monument. « L’espace parle de nos idées de sûreté, de sécurité et de maison, et pourquoi nous nous battons pour cela », a déclaré Stimson.

La conception de Stimson pour le monument « s’inspire des éléments de guérison de la roue médicinale et prend la forme d’un espace de sécurité circulaire et sacré, une base de réflexion, de mémoire et de contemplation », indique le communiqué de presse.

« Il est composé de quatre portails, où une zone intérieure est le sanctuaire où l’on se souvient des morts. Inscrit sur les murs de trois des quadrants est inscrit l’année, les noms des morts et les feuilles d’érable, en plusieurs rangées. Le quatrième sud-est Le mur du quadrant faisant face à la direction de l’Afghanistan est dédié aux alliés afghans tombés au combat. Au centre, quatre gilets pare-balles en bronze se tiennent drapés sur des croix – des rappels utilitaires mais poignants de protection.

Quatre gilets pare-balles en bronze drapés sur des croix – une partie du concept de conception de l’équipe Stimson pour le Monument national de la mission du Canada en Afghanistan. (Équipe STIMSON)

« La conception de l’équipe Stimson saisit les aspects intellectuels, émotionnels, spirituels et physiques de la guerre, du point de vue canadien et afghan », a déclaré MacAulay.

Anciens Combattants Canada (ACC) a déclaré que le monument soulignera « un chapitre important de l’histoire du Canada et rendra hommage à l’engagement et au sacrifice des Canadiens pour aider à reconstruire l’Afghanistan ».

Le Canada s’est joint à la mission en Afghanistan en octobre 2001 et a continué d’y soutenir les efforts militaires jusqu’en mars 2014. Plus de 40 000 membres des Forces armées canadiennes ont servi en Afghanistan et 159 ont été tués lors de missions sur le théâtre au cours des 13 années d’opération.

La conception de Stimson favorisée par le public

Le monument sera érigé sur les plaines LeBreton à Ottawa, près du Musée canadien de la guerre et du Monument national de l’Holocauste.

Les consultations sur le monument ont débuté en janvier 2020.

Selon un rapport d’Anciens Combattants, la première phase était une consultation ouverte en ligne sur les objectifs, l’expérience du visiteur, la forme et le caractère du monument. Cette phase a reçu 4 056 réponses de partout au pays, dont certaines d’anciens combattants et de membres de leur famille.

Le concept de design de l’équipe Stimson « s’inspire des éléments de guérison de la roue médicinale ». (Équipe STIMSON)

La deuxième phase du processus de consultation a consisté en deux réunions en personne avec des groupes d’intervenants en février 2020. Des représentants du Groupe consultatif ministériel sur la commémoration d’ACC, de la Première Nation Pikwàkanagàn et de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinābeg ont assisté à ces réunions.

Selon le rapport, les parties prenantes ont convenu « qu’exprimer la profonde gratitude du Canada pour les sacrifices consentis par les Canadiens qui ont servi en Afghanistan devrait être l’objectif le plus important du monument ».

En mai 2021, le gouvernement fédéral a demandé au public de se prononcer à nouveau par le biais d’un sondage en ligne, cette fois sur cinq propositions de design sélectionnées par un jury.

Selon le communiqué de presse, le concept de Team Stimson était l’un des favoris au cours de cette partie du processus de consultation, recevant entre 52 et 62 % de soutien parmi plus de 10 000 réponses.

Les prochaines étapes du processus de création du monument impliqueront un développement détaillé de la conception sélectionnée, puis de la construction.

ACC a déclaré qu’il n’avait pas de date de début prévue pour la construction, mais s’attend à ce que cela se produise « dès que possible ».