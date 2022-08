Un artiste australien colle un cornichon au plafond et vend aux enchères l’œuvre d’art pour Rs 5 lakh

En visitant une galerie d’art, nous rencontrons plusieurs chefs-d’œuvre qui attirent notre attention pour leurs belles textures, leurs traits et leur présentation. Les galeries d’art conservent également une collection de plusieurs œuvres de créations abstraites, réalisées par des artistes, que les gens ordinaires ne comprennent parfois pas. Une de ces œuvres récemment exposée à la galerie d’art Michael Lett à Auckland en Australie a laissé perplexes les amateurs d’art ainsi que les internautes.

L’œuvre d’art, créée par l’artiste Matthew Griffin, est devenue le sujet de conversation de la ville en raison de sa présentation bizarre. Michael Lett Gallery a partagé une photo de l’œuvre sur Instagram. Le matériau utilisé pour créer cette pièce a surpris tout le monde. Le composant principal de cette œuvre est une tranche de cornichon d’un cheeseburger McDonald’s.

“Mathew Griffin, Pickle 2022, est une sculpture comprenant la tranche de cornichon d’un cheeseburger McDonald’s jetée au plafond”, écrit Michael Lett Gallery dans la description de l’œuvre.

Il a été révélé que pour créer cet art particulier, Griffin a acheté un cheeseburger dans un point de vente McDonald’s. Plus tard, il a sorti le morceau de cornichon du hamburger et l’a lancé en l’air. Au grand étonnement des spectateurs, le cornichon s’est collé au plafond.

L’œuvre d’art spectaculaire a été nommée “Pickle” et a été mise en vente pour 10 000 dollars australiens, soit environ Rs 5,55 lakh. L’œuvre non conventionnelle a laissé perplexes les amateurs d’art et les internautes.

Les utilisateurs ont rempli la section des commentaires de leurs opinions, se demandant si cette œuvre méritait une telle valeur. Alors que certains ont passé des commentaires sarcastiques, d’autres ont fait remarquer que l’art du “Pickle” n’a pas de prix.

Cependant, ce n’est pas la première fois que de telles œuvres étonnent les amateurs d’art. Plus tôt, un artiste italien du nom de Maurizio Cattelan avait créé une autre œuvre d’art étrange représentant une banane collée avec du ruban adhésif. La pièce a été présentée dans une exposition à Miami et a été mise en vente au prix de 120 000 dollars américains. Cette intéressante sculpture de banane a également eu une tournure à la fin. L’artiste interprète David Datun a été vu en train de manger la banane du mur sur laquelle elle était collée, ce qui a amusé les téléspectateurs.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici