Un artiste australien a été chargé de réaliser une œuvre en or pur d’une valeur de 6,7 millions de dollars

L’artiste contemporaine australienne Lindy Lee a utilisé 10 millions de dollars australiens (6,7 millions de dollars) d’or pur pour réaliser une sculpture qui pèse 50 kg mais n’est pas plus grosse qu’un cor de chasse.

La commande de sculpture de Lee a inauguré un nouveau programme artistique développé par le conglomérat australien de services de métaux précieux Pallion Group, qui fabrique les trophées de la Melbourne Cup et de l’Open d’Australie.

Pallion a fourni à Lee l’or pour sa sculpture. Intitulée Abondanceil s’agit d’un demi-cercle cylindrique comportant des milliers de minuscules perforations, qui interagissent de manière ludique avec la lumière ambiante. La société conserve la propriété de Abondance mais placera la sculpture en prêt permanent à la National Gallery of Australia (NGA) à Canberra.

Le public verra d’abord Abondance lorsqu’il fait partie de l’exposition Lindy Lee (25 octobre-juin 2025). Dans le même temps, la NGA dévoilera la nouvelle sculpture massive de Lee, Ouroboros (2022-24), qui sera exposée en permanence à l’extérieur de la galerie. La NGA a commandé Ouroboros pour 14 millions de dollars australiens (9,4 millions de dollars) et a rapidement attiré des critiques pour avoir dépensé une somme aussi importante pour une seule œuvre.

Lindy Lee Ouroboros en transit de la fonderie UAP de Brisbane à la Galerie nationale d’Australie à Canberra © Lindy Lee

En spirale comme la créature mythique qu’elle imite, Ouroboros Le pont sera doté d’une surface polie qui reflétera le monde extérieur. La nuit, il sera éclairé de l’intérieur. Mesurant 4 m de haut et pesant environ 13 tonnes, il est suffisamment grand pour que les gens puissent le traverser et l’apprécier de l’intérieur.

Le groupe Metals va sponsoriser davantage d’artistes

Lie Abondance La sculpture est le premier projet réalisé dans le cadre du nouveau programme Pallion Arts. Selon un communiqué de la société, ce programme a été créé pour donner à davantage d’artistes australiens émergents et confirmés la possibilité de travailler l’or et l’argent australiens. Troy Emery et Gaypalani Wanambi seront parmi les prochains artistes à participer à cette initiative.

Lee raconte Le journal des arts c’était la première fois qu’elle travaillait avec de l’or massif. Elle avait créé Abondance avec les artisans de la filiale de Pallion, WJ Sanders, dans la banlieue de Sydney, à Marrickville.[W.J. Sanders] « C’est ce magnifique petit atelier à l’ancienne, il avait une atmosphère victorienne », explique Lee.

Pour l’artiste, l’or symbolise un événement clé dans l’histoire de sa famille. Le père de Lee est parti travailler en Australie en 1947. De retour en Chine sous le régime communiste, sa femme et sa famille étaient stigmatisées pour avoir possédé des terres. La mère de Lee a décidé de fuir en Australie avec ses deux enfants et de rejoindre son mari. (L’artiste est née après la réunion de la famille.)

« Ma mère avait une réserve d’or et lorsque sa belle-mère a été emprisonnée, torturée et battue, elle a réussi à soudoyer les gardes pour qu’ils libèrent ma grand-mère », raconte Lee. « Cette histoire était passionnante pour une jeune fille sino-australienne de Brisbane, car elle parlait de justice, de faire le bien, de se lever et de résoudre une situation apparemment impossible. Pour moi, l’or représente l’indépendance et le luxe ultime qu’est la liberté ».