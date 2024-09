Un artiste anti-institutionnel obtient une exposition institutionnelle

LOS ANGELES — En conversation avec le cosmos est la première exposition complète de l’œuvre de l’artiste philippin David Medalla, décédé en 2020, et la seule à ce jour à considérer son art dans le contexte de son identité gay. Bien qu’il soit surtout connu pour ses sculptures « biocinétiques » des années 1960 qui simulent des processus organiques, cette exposition au Hammer Museum documente son art et ses activités connexes des années 1950 aux années 2010. Considérant Medalla comme un artiste « anti-institutionnel », le conservateur Aram Moshayedi a rassemblé une collection intrigante de peintures, dessins, collages, carnets de croquis, sculptures, photographies, vidéos et éphémères, apportant un sentiment de cohésion aux éléments disparates de la carrière de l’artiste. L’exposition révèle que Medalla était voué à la collaboration et que c’était une force motrice dans son travail. Un aspect non moins éclairant de son œuvre est constitué par les références parfois explicites, parfois codées, à l’homoérotisme, et par la joie qu’il ressentait dans sa relation avec Adam Nankervis, son partenaire dans l’art, l’amour et la vie.

Dans son premier tableau « David Medalla & Friends » (1956), un charmant autoportrait coloré avec d’autres membres d’un club de poésie qu’il a fondé à Manille, Medalla se présente comme le fier leader d’une communauté créative. Après avoir déménagé à Londres en 1963, il a cofondé Signals, un groupe d’artistes, de conservateurs et de critiques partageant les mêmes idées. Au cours de cette période de fertilisation croisée des idées, il a rédigé un manifeste sur la création de sculptures avec des attributs humains, tels que la respiration et la transpiration, qui a conduit à son tour à une série de propositions de sculptures cinétiques utilisant des éléments tels que le sable, la boue et les bulles de savon. « Cloud Canyon » (2017), par exemple, est une version ultérieure de l’une de ses machines à bulles des années 1960, des groupes de tubes en plastique qui émettent de la mousse de savon. La sculpture s’inspire des souvenirs de Medalla d’un dessert à base de riz que sa mère préparait, ainsi que de la mousse de bière et du sang qui s’échappait de la bouche d’un soldat blessé dont il était témoin lorsqu’il était jeune enfant pendant la Seconde Guerre mondiale. En plus de ces sources disparates, ces sculptures sont phalliques et, lorsqu’elles moussent, suggèrent l’éjaculation.





Vue de l’installation de David Medalla, « Cloud Canyon » (2017), plastique, eau, détergent, 150 x 150 x 200 cm

À la fin des années 1960, Medalla a lancé une communauté théâtrale expérimentale de courte durée et a initié Un point à temps (1968–2019), un projet artistique participatif qui consistait à offrir à ses anciens amants des mouchoirs brodés de messages texte, ainsi qu’une aiguille et du fil. Dans les années 1970, il s’est tourné vers l’activisme politique, protestant contre la loi martiale aux Philippines et défendant les mouvements de libération africains en assemblant des coupures de presse, des dessins, des commentaires et des textes de style graffiti dans des œuvres telles que « Withdraw All Gestapo » (1972).

Après avoir déménagé à New York en 1989, Medalla rencontre Nankervis et entame une relation fructueuse et durable. Ensemble, ils créent « The Mondrian Fan Club » en 1992, rendant hommage au pionnier du modernisme avec des performances in situ, certaines avec une touche queer, documentées par des photographies et une vidéo. « Mondrian in Excelsis, Fire Island, NY » (1993), par exemple, est une photo de l’entrejambe d’un homme portant un maillot de bain à l’effigie de Mondrian, avec du texte griffonné sur son érection dissimulée. Des pénis en érection apparaissent également dans certains des croquis de Medalla et dans « Colour Blind » (1997), une vidéo ludique sur les libidos heureuses du duo.

Le côté sérieux de la relation du couple est révélé de manière poignante dans le Sirènes (2017-2019), des photographies prises par Nankervis de Medalla alors qu’il se remettait d’un accident vasculaire cérébral en 2016. L’artiste y porte une variété de masques qui rendent hommage à des modèles culturels historiques, tels que Marcel Duchamp et Man Ray, tout en masquant sa fragilité. Medalla fabriquait souvent des masques pour des performances ; ici, il les utilise comme accessoires dans un rituel de rapprochement avec sa bien-aimée dans une intégration totale de l’art et de la vie.

Vue de l’installation de David Medalla et Adam Nankervis, « Mondrian Fan Club » (1993–2013)





David Medalla, « Le peuple du Zimbabwe est engagé dans la production » et « Brisons l’apartheid en Afrique du Sud ! Victoire aux travailleurs noirs de Namibie et d’Azanie » (1974), encre sur papier monté sur carton mat, 24 5/16 x 19 15/16 pouces (~63 x 51 cm)





Vue d’installation des sculptures de masques de David Medalla (1967–2016), techniques mixtes





Vue de l’installation de David Medalla et Adam Nankervis, œuvres de Sirènes série (2017-19), tirages C, 31 7/18 x 23 5/8 pouces (~80 x 69 cm) chacun

David Medalla : Conversation avec le cosmos se poursuit au Hammer Museum (10899 Wilshire Boulevard, Los Angeles) jusqu’au 15 septembre. L’exposition a été organisée par Aram Moshayedi et Nyah Ginwright.