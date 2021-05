Un artiste anglo-indien lance un morceau comme ode à la partition, massacre de 1984 | Actualités musicales

New Delhi: Preeti Kanan Singhania, une musicienne indienne britannique connue sous le nom de Bombay the Artist, a créé une chanson intitulée « Raaha », qu’elle a écrite au plus fort du verrouillage du COVID-19 l’année dernière. La chanson est basée sur les conversations de Bombay avec sa grand-mère qui a parlé de manière poignante de la partition de 1947 et des émeutes de 1984 qu’elle a dû traverser alors qu’elle était jeune femme.

Le nouveau single de cette artiste hip hop alternative underground parle de son amour perdu, de ses trahisons et de la nature humaine dans les calamités, qui sont devenues le fondement de «Raaha». Bombay a canalisé cela pour organiser une chanson qui représente l’amour perdu et des calamités comme COVID-19 et ses effets sur les gens.

Singhania a commencé son voyage après avoir été inspirée par sa vie et son expérience à Mumbai. Bien qu’elle ait grandi dans un quartier principalement blanc d’Angleterre, son inspiration musicale a toujours été celle de Nusrat Fateh Ali Khan, SD Burman, entre autres. Chaque aspect de sa vie là-bas semblait avoir une influence indienne, de ses créations à l’école de mode à sa musique. Elle a finalement décidé de venir à Mumbai et de vivre la folie et le frisson de la ville tout en s’imprégnant de son impact sur elle. Il est venu Bombay l’artiste qui utilise des rythmes trap, du hip hop avec l’indianité sous-jacente en elle pour mettre en valeur ses humeurs à travers chaque chanson.

Alors que «Raaha» plonge dans la douleur de la partition pour les amoureux, les mères, les enfants et les pères, il est également emblématique de la deuxième vague actuelle qui a fait rage à travers l’Inde. Cependant, la chanson passe du sentiment de relations laissant les gens brisés à plus d’espoir où les gens trouvent finalement la force de guérir et de rechercher les voix des gens à écouter, les gardant ainsi proches de leur cœur.

Parlant du lancement de la chanson, elle a déclaré: « Raaha est la façon dont j’ai géré mon chagrin et je ne veux rien de plus que mes auditeurs pour en guérir également. Ce sont des moments difficiles où les gens ont beaucoup perdu. Nous devons rester ensemble et être gentils les uns envers les autres. C’est un point commun que nous partageons, alors ne pensons pas que nous sommes seuls. «