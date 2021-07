Un artiste américain utilise 100 découpes de la gymnaste olympique Simone Biles pour dédier une œuvre

La gymnaste artistique américaine Simone Biles est l’un des joueurs olympiques les plus décorés et l’artiste Rudy Willingham s’assure que les internautes ne l’oublient pas juste avant Tokyo 2021. Dans Instagram Reels partagé la semaine dernière, Rudy a donné à ses 328 000 abonnés sur la plate-forme de médias sociaux contenu dont ils peuvent s’émerveiller.

La dernière œuvre d’art de l’artiste basé à Seattle comportait 100 découpes de papier de Biles. Dans la vidéo, les découpes de papier sont cousues de manière transparente plan par plan dans une technique de stop motion, pour représenter Biles effectuant ses flips signature. La vidéo est réglée sur les rythmes entraînants de Queen’s Don’t Stop Me Now, car les découpes présentent divers arrière-plans allant du drapeau national américain à des arrière-plans aléatoires comme des fleurs, des bâtiments et des néons de la grande roue. La vidéo a été vue plus de 1,2 million de fois et aimée par plus de 45,7 000 utilisateurs Instagram depuis son partage. L’artiste a sous-titré le message avec quelques compliments pour l’athlète en écrivant: «La meilleure Simone Biles d’Amérique. 100 cadres imprimés, découpés et photographiés à huis clos !

Les internautes sont impressionnés par l’œuvre d’art, car plusieurs utilisateurs ont commenté la vidéo pour exprimer leur réaction. L’un des utilisateurs a commenté,

« Ce fut l’une de vos meilleures œuvres ! » tandis qu’un autre commentaire disait : « Wow ! C’est absolument incroyable !

S’adressant à Today, Rudy a expliqué comment la vidéo de 18 secondes lui a pris une semaine pour tout rassembler. Rudy a créé l’effet stop motion en prenant une vidéo et en convertissant 100 des images de la vidéo en photos. L’artiste a ensuite édité chaque photo pour supprimer l’arrière-plan lorsqu’il a traversé les vêtements et les a découpés pour qu’ils deviennent transparents. Après cela, il a imprimé les images et les a ensuite mises dans la machine de découpe. Une fois les découpes préparées, il a tourné, édité et réorganisé toutes les cartes pour qu’elles soient au milieu, rapporte Aujourd’hui.

Rudy a également déclaré à la maison des médias que chaque arrière-plan avait une signification pour lui. Du drapeau national à la photo de nuit d’une grande roue. Rudy a déclaré que l’image de la grande roue de Santa Monica a été utilisée car elle a également tourné comme Biles l’a fait dans ses performances. Les fleurs et autres arrière-plans lumineux utilisés étaient la façon dont Rudy a rendu la vidéo positive et édifiante.

