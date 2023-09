Un artiste a pris 84 000 $ en espèces dans un musée et a remis des toiles vierges intitulées « Prenez l’argent et courez ». Il a reçu l’ordre d’en restituer une partie

En 2021, un artiste danois a reçu 84 000 $ d’un musée pour l’utiliser dans une œuvre d’art – et il a trouvé une utilisation intelligente et sournoise de cet argent : il l’a empoché. Au lieu d’utiliser l’argent dans son travail, Jens Haaning a réalisé deux toiles vierges, les intitulant « Prenez l’argent et courez ». Maintenant, il a reçu l’ordre de restituer au moins une partie de l’argent, Rapports de BBC News.

Le Kunsten Museum of Modern Art d’Aalborg, au Danemark, a demandé à Haaning de recréer deux de ses œuvres précédentes, qui utilisaient de l’argent réel pour montrer les revenus moyens du Danemark et de l’Autriche, a déclaré Haaning dans un communiqué de presse en septembre 2021. Le musée a donné à Haaning un supplément. euros pour créer des pièces mises à jour, et le directeur du musée, Lasse Andersson, a déclaré à CBS News qu’ils avaient un contrat.

« Les 84 000 dollars américains qui seront exposés dans l’œuvre n’appartiennent pas à Jens et doivent être remboursés à la clôture de l’exposition le 16 janvier 2022 », a déclaré Andersson.

Mais au lieu de proposer des œuvres d’art en utilisant de l’argent réel, Haaning a apporté une touche de nouveauté. Les cadres destinés à être remplis d’argent étaient vides. Le titre a été changé pour « Prenez l’argent et courez ». Et le musée l’a accepté.

Des toiles vierges censées représenter de l’argent réel symbolisant les revenus annuels moyens de deux pays. Au lieu d’utiliser l’argent contenu dans l’œuvre d’art, l’artiste Jens Haaning l’a empoché en appelant les toiles vierges « Prenez l’argent et courez ». Jens Haaning

Andersson avait déclaré à l’époque que même si ce n’était pas ce qui était convenu dans le contrat, le musée avait reçu des œuvres d’art nouvelles et intéressantes. « En ce qui concerne le montant de 84 000 $, il n’a encore rompu aucun contrat puisque le contrat initial stipule que nous récupérerons l’argent le 16 janvier 2022. »

Mais Haaning a refusé de restituer l’argent, selon BBC News. Et après une longue bataille juridique, l’artiste a été condamné à rembourser au tribunal 492 549 couronnes danoises, soit 70 623 dollars américains.

La somme est réduite pour inclure les honoraires de l’artiste de Haaning et le coût du montage de l’art, selon BBC News.

Lorsque Haaning a fait le coup pour la première fois, Andersson a déclaré qu’il avait ri. « Jens est connu pour son art conceptuel et activiste avec une touche humoristique. Et il nous a donné cela – mais aussi un petit signal d’alarme car tout le monde se demande maintenant où est passé l’argent », a-t-il déclaré à CBS News en 2021.

Selon le communiqué de presse de Haaning à l’époque, « l’idée derrière [it] était de montrer comment les salaires peuvent être utilisés pour mesurer la valeur du travail et de montrer les différences nationales au sein de l’Union européenne. En changeant le titre de l’œuvre en « Prenez l’argent et courez », Haaning « remet en question les droits des artistes et leurs conditions de travail afin d’établir des normes plus équitables au sein de l’industrie de l’art ».

Cette cascade n’est pas sans rappeler Banksy, l’artiste anonyme qui laisse souvent des œuvres d’art peintes à la bombe dans les lieux publics, sans laisser aucune autre trace de sa présence. En 2018, l’une des peintures de l’artiste – une image d’une jeune fille attrapant un ballon en forme de cœur – s’est vendue aux enchères pour 1,4 million de dollars – et immédiatement auto-déchiqueté devant les visiteurs des enchères au moment où il a été vendu.

Bien que la pièce se soit essentiellement autodétruite après la vente aux enchères, elle a donné lieu à une autre vente. Le des morceaux de toile déchiquetés ont été vendus pour 25,4 millions de dollars en octobre 2021 – un record pour l’artiste.

Des pitreries artistiques similaires ont fait la une des journaux ces dernières années. UN conduit banane scotché à un mur à Art Basel à Miami en 2019, vendue comme œuvre d’art pour 120 000 $ – puis a été mangée par l’artiste de performance David Datuna lors de la convention artistique.

