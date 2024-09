Un artiste à la craie de Newmarket trouve de la joie dans le processus et non dans la permanence

Kim Egan passera des heures à créer des chefs-d’œuvre sur les trottoirs et les allées qui finiront par disparaître, voire emportés par une tempête.

L’art à la craie ne peut durer que tant que le temps le permet, mais pour l’artiste de Newmarket Kim Egan, il s’agit davantage de la passion dans le processus que du produit fini.

Egan capture son art devant la caméra, préservant son travail avant que la pluie ne l’emporte.

« C’est tellement temporaire, mais c’est un peu comme faire de l’art seul dans mon appartement », a déclaré Egan. « Personne ne peut voir ça à moins que je le publie sur Facebook ou Instagram. »

Au fil des minutes et des heures, elle se retrouve plongée dans son art.

« C’est très prenant », a déclaré Egan. « Je ne suis pas vraiment conscient de ce qui se passe autour de moi. Je suis directement attiré par cela. Vous allez dans un endroit différent où vous oubliez tout le reste. »

Egan a touché à une variété de médiums, notamment la broderie, les bijoux faits à la main, le pressage de fleurs et la peinture. Elle a participé au projet Bell Box d’Aurora. Elle a dit que l’art à la craie est thérapeutique parce qu’elle ne pense pas à la maladie ou aux problèmes.

Elle se souvient de sa première œuvre d’art à la craie comme d’un vase de fleurs aux couleurs vives. L’œuvre d’art d’inspiration victorienne lui a pris 14 heures et elle a été surprise par le résultat. Elle est revenue à cette forme d’art pour se réconforter après avoir perdu sa grand-mère, Rose, au plus fort de la pandémie, ce qui a affecté sa santé mentale.

« J’ai tellement lutté et j’ai encore du mal », a déclaré Egan. « Je souffre de problèmes de santé mentale, d’anxiété et de dépression, ainsi que de problèmes de santé physique. Ce n’est pas toujours aussi facile. »

L’une de ses œuvres les plus remarquables comprend un oiseau coloré entouré de fleurs et d’un arc-en-ciel à Riverwalk Commons. Egan utilisait ses doigts pour se fondre dans la craie alors que son dos et ses genoux lui faisaient des ravages après d’innombrables heures sur le trottoir. Elle a dit qu’elle ne ressentirait aucune douleur avant que ce soit fait.

Bien que l’art à la craie ne soit que temporaire, elle reste attachée à son métier. Ses magnifiques œuvres d’art ont également suscité l’intérêt de la communauté, ce qui a conduit à des opportunités rémunérées qui ont transformé son art en entreprise.

Elle créera des chefs-d’œuvre d’art à la craie lors de la Fête de la culture à Newmarket le 27 septembre, après un atelier à King cet été en tant que membre de la Society of York Region Artists.

Elle a récemment été embauchée par la ville d’Aurora pour créer une pièce en hommage à la chanteuse et compositrice Janis Joplin lors de Saturday Night Fever le 7 septembre, lorsque le défi du travail à l’extérieur et la nature temporaire de son art ont été exacerbés par la météo.

« Il ne cessait de pleuvoir, et je devais continuer à le recouvrir d’une bâche et à l’enlever », a déclaré Egan. « Il était complètement mouillé. Je pensais qu’il était détruit. J’ai dû attendre qu’il sèche. C’était un véritable défi. »

Elle a terminé sa pièce et en a pris quelques photos avant que la pluie ne l’emporte.

Pour plus d’informations sur son travail ou pour vous renseigner sur les opportunités, vous pouvez la contacter à [email protected] ou en appelant le (905) 836-8227.