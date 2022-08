Un article sur les femmes arabes “grosses” suscite un tollé à propos du body-shaming

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

DUBAÏ, Émirats arabes unis – Pour Enas Taleb, le titre ressemblait à une ligne de frappe malveillante. “Pourquoi les femmes sont plus grosses que les hommes dans le monde arabe”, lit-on en gras, au-dessus d’une photo de l’actrice irakienne saluant sur scène lors d’un festival d’art. L’article de The Economist a passé en revue les explications possibles de l’écart d’obésité de 10 points de pourcentage entre les hommes et les femmes au Moyen-Orient, puis a cité les Irakiens qui voient les courbes de Taleb comme l’idéal de la beauté.

“Gros”, un mot désormais considéré comme tabou dans la plupart des médias occidentaux, a été répété six fois.

L’article a suscité de vives critiques sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs de Twitter l’ont qualifié de misogyne. Des groupes de défense des droits locaux ont émis des dénonciations. Certains auteurs ont été consternés par ce qu’ils ont décrit comme des stéréotypes dégradants sur les femmes arabes.

Taleb, 42 ans, a déclaré qu’elle poursuivait le magazine basé à Londres pour diffamation.

Alors que les analystes reconnaissent une épidémie d’obésité dans le monde arabe et son lien avec la pauvreté et la discrimination sexuelle, le cas de Taleb et le tumulte qui a suivi ont mis en lumière la question de la honte corporelle qui est profondément enracinée mais rarement discutée dans la région.

“S’il y a une élève qui va à l’école et entend des commentaires méchants et des élèves qui l’intimident parce qu’elle est grosse, comment se sentirait-elle?” Taleb a déclaré à l’Associated Press depuis Bagdad. “Cet article est une insulte non seulement pour moi, mais une violation des droits de toutes les femmes irakiennes et arabes.”

The Economist n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires.

La honte de la graisse est suffisamment offensante aux États-Unis pour que lorsque deux commentateurs sportifs ont qualifié certaines athlètes féminines de surpoids à l’antenne plus tôt cette année, elles ont été rapidement licenciées.

Au Moyen-Orient, selon le rapport, la désirabilité des femmes charnues peut aider à expliquer pourquoi la région a connu une explosion de l’obésité.

Mais la réaction de colère suscitée par l’article – et l’horreur de Taleb que sa photo ait été utilisée pour illustrer la taille croissante des femmes arabes – contredit la croyance souvent répétée selon laquelle être lourd est largement considéré comme un signe de richesse et de fertilité dans la région.

La mondialisation des idéaux de beauté occidentaux à travers l’image de marque, la télévision et les médias sociaux a longtemps donné lieu à des normes corporelles irréalistes qui faussent les attentes des femmes envers elles-mêmes et envers les autres dans le monde arabe, selon des recherches.

Dans une étude à paraître sur l’Égypte, Joan Costa-Font de la London School of Economics a déclaré avoir découvert que même si certaines femmes âgées des zones rurales considèrent toujours les femmes plus rondes comme aisées, “ce n’est pas vrai en Égypte que le surpoids est un signe de beauté”. … Les normes occidentales sont plus pertinentes.

La demande de chirurgie esthétique a explosé au Liban. Quelque 75 % des étudiantes émiraties ont déclaré être insatisfaites de leur corps et 25 % sont sujettes à des troubles de l’alimentation, selon une étude de 2010 de l’Université Zayed de Dubaï.

Et pourtant, beaucoup disent que le fat-shaming reste répandu et acceptable dans la région, par rapport aux États-Unis et en Europe, où les mouvements d’estime de soi ont pris de l’ampleur et ont galvanisé les discussions publiques autour de l’inclusivité.

« Nos politiciens au Liban continuent de faire ces commentaires horribles et sexistes sur le corps des femmes. S’ils sont la cible de tirs, cela ne conduit pas nécessairement à une prise de conscience », a déclaré Joumana Haddad, auteure libanaise et militante des droits de l’homme.

Haddad a noté que de nouvelles incursions dans l’autonomisation des femmes ont provoqué « un discours et une colère réactionnaires » de la part de la société patriarcale libanaise. Même les commentaires publics cavaliers sur le poids peuvent être profondément douloureux pour les jeunes femmes qui luttent contre l’insécurité et une volonté pathologique de modifier leur corps à la recherche de la beauté, a-t-elle ajouté.

“Je suis une féministe dure et colérique de 51 ans et je me pèse encore tous les matins”, a déclaré Haddad. “Vous pouvez imaginer à quel point c’est difficile pour les personnes qui ont été moins privilégiées.”

Ameni Esseibi, une femme née en Tunisie qui a surmonté la stigmatisation sociale pour devenir le premier mannequin de taille plus du monde arabe, a déclaré que la positivité corporelle reste taboue au Moyen-Orient, même si les populations sont devenues plus en surpoids.

« Les Koweïtiens sont de taille plus, les Saoudiens sont de taille plus. Mais les gens ont honte. On ne leur a pas appris à avoir confiance dans cette société de jugement », a déclaré Esseibi. “Nous voulons toujours être maigres, bien paraître, nous marier au gars le plus puissant.”

Mais, dit-elle, il y a des signes de prise de conscience croissante. Après des années à ignorer les commentaires vulgaires sur le corps des femmes, les Arabes se tournent de plus en plus vers les réseaux sociaux pour exprimer leur colère.

La description de l’article de The Economist d’hommes « enfermant des femmes à la maison » pour les garder « Rubenesque » a touché une corde sensible.

La fondation Heya, ou « She », basée à Bagdad, qui défend les femmes dans les médias, a dénoncé le rapport comme « de l’intimidation » et a demandé au magazine de s’excuser auprès de Taleb.

La Fondation Musawah, basée en Malaisie, qui promeut l’égalité dans le monde musulman, a déclaré que le contrecoup montre que “les femmes de la région construisent un discours collectif qui rejette et dénonce les actes sexistes, racistes et grossophobes et leurs héritages coloniaux”.

Taleb, animatrice de talk-show et vedette de séries télévisées irakiennes à succès, a déclaré qu’elle n’avait pas d’autre choix que de s’exprimer.

“Ils ont utilisé ma photo dans ce contexte d’une manière blessante et négative”, a-t-elle déclaré. “Je suis contre l’utilisation de la forme de son corps pour déterminer la valeur d’un être humain.”

Son avocate, Samantha Kane, a déclaré qu’elle avait engagé une action en justice, en envoyant d’abord une lettre à The Economist exigeant des excuses pour “les dommages graves causés à (Taleb) et à sa carrière”.

Kane a refusé tout autre commentaire en attendant la réponse du magazine.

Taleb a déclaré qu’elle espérait que son affaire de diffamation servirait de “message” aux femmes “pour dire, je m’aime… pour être forte, pour affronter ces difficultés”.

C’est un message qui résonne dans une région où les femmes voient les chances contre elles. Les attitudes traditionnelles, la législation discriminatoire et les disparités salariales, en plus des normes de beauté rigides, entravent l’avancement des femmes.

« Les femmes ne reçoivent pas les mêmes salaires. Ils n’obtiennent pas de postes de haut niveau. Ils sont obligés de garder le silence lorsqu’ils sont harcelés. Et dans les médias, elles doivent être minces et belles », a déclaré Zeina Tareq, directrice de la Fondation Heya.

En Irak, le pays d’origine de Taleb, où la sécurité est rare après des années de conflit, les femmes au franc-parler sont également menacées d’assassinats ciblés.

La journaliste irakienne Manar al-Zubaidi a déclaré que la honte des femmes arabes n’est pas une surprise dans un monde où “la plupart des médias marchandisent les femmes et en font des objets de ridicule ou de tentation”.

“Il n’y a rien pour les dissuader”, a-t-elle ajouté, à part “des campagnes et des défis de plus en plus forts sur les réseaux sociaux”.