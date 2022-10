Un article préimprimé a déclaré que Covid était probablement fabriqué en laboratoire. Pas si vite.

Le 27 octobre, Valentin Bruttel, immunologiste moléculaire à l’Université de Würzburg, en Allemagne, et les co-auteurs Alex Washburne et Antonius VanDongen ont publié une prépublication – un article scientifique qui n’a pas encore été soumis au processus d’examen par les pairs – avec une affirmation choquante : Le coronavirus SARS-CoV-2 original qui a causé la pandémie de Covid-19 n’est pas apparu chez les animaux et n’a pas sauté aux humains, comme la plupart des scientifiques le supposent, mais avait très probablement été synthétisé dans un laboratoire. Et ils avaient développé des tests statistiques qui, selon eux, étayaient leur affirmation.

C’était une affirmation de tous les temps “grande si vraie”. Les origines ultimes de Covid sont l’une des plus grandes questions ouvertes de la science, et si des preuves claires apparaissaient qu’une pandémie qui a tué des millions de personnes commençait avec le travail de chercheurs dans un laboratoire, les ramifications pour la science seraient inimaginables.

J’ai maintenant passé une grande partie de la semaine dernière à examiner le travail de Bruttel et de ses collègues, et je pense que leur analyse ne tient pas la route, ce qui signifie que l’article n’aide pas à résoudre la question de l’origine du SARS-CoV-2.

Mais alors que d’habitude je ne prendrais pas la peine d’écrire sur une prépublication qui ne résiste pas à un examen approfondi et peut ne jamais être examinée par des pairs et entièrement publiée – d’une part, il y a eu des dizaines de milliers de prépublications sur Covid seul — dans ce cas, je pense que ça vaut le coup. C’est parce que l’affirmation originale des chercheurs a largement circulé et mérite une réponse réfléchie, et parce que la prépublication et la réponse représentent à la fois le meilleur et le pire dans la façon dont nos institutions et processus scientifiques convergent vers la vérité.

Tout d’abord, un peu de biologie

Tout ce qui est fait d’ARN – y compris le SRAS-CoV-2 – est composé de chaînes de quatre nucléotides : adénine (A), uracile (U), guanine (G) et cytosine (C). Il y a environ 30 000 de ces nucléotides dans le génome du SRAS-CoV-2. Étant donné la petite taille de l’alphabet génétique, cela signifie que de nombreuses chaînes courtes de nucléotides se reproduiront encore et encore par simple coïncidence.

Lorsque les chercheurs mènent des travaux de laboratoire sur les virus, ils profitent de certaines chaînes courtes, appelées sites de restriction, qui apparaissent à plusieurs reprises dans le génome. Ces chaînes se lieront à certaines enzymes que les chercheurs utilisent pour couper et coller des segments du virus, ce qui leur permet d’assembler des génomes entiers à partir de courtes séquences, d’échanger différentes séquences pour étudier différentes choses, et plus encore.



Il existe de nombreuses façons différentes de couper et de coller des virus – différentes enzymes à utiliser, différents détails sur la façon de les utiliser. Les chercheurs de la préimpression soutiennent que la recherche sur les coronavirus dans les laboratoires – y compris l’Institut de virologie de Wuhan en 2017, 2018 et 2019 – impliquait de travailler avec deux enzymes spécifiques et d’ajouter des sites de restriction à des endroits stratégiques afin de permettre des travaux supplémentaires. Ils poursuivent ensuite en affirmant que le génome du SRAS-CoV-2 possède des sites de restriction inhabituellement espacés, ainsi que quelques autres caractéristiques, qui, selon l’analyse statistique, seraient plus susceptibles d’être le produit d’une synthèse en laboratoire plutôt que le caractère aléatoire de la nature. évolution.

C’est une approche intéressante, et je suis enthousiasmé par le concept général d’identification des empreintes génétiques des virus synthétisés, étant donné que le risque lié aux virus modifiés ne fera qu’augmenter à l’avenir. Mais après avoir parlé à des chercheurs en virologie, microbiologie et génomique comparative, je ne pense pas que les modèles de sites de restriction dans le SRAS-Cov-2 soient suspects.

Les virus se recombinent constamment les uns avec les autres, partageant à chaque fois des morceaux de leur code génétique. Chacun des sites de restriction identifiés dans l’article est présent dans d’autres coronavirus de type SARS-CoV-2 que les chercheurs ont identifiés au cours des dernières années. De manière critique, les séquences autour du site de restriction dans le SRAS-CoV-2 ont également tendance à correspondre à l’ARN environnant dans les autres coronavirus, ce qui suggère que tout le segment a été soulevé dans le SRAS-CoV-2 en une seule fois.

“Cela devrait impliquer que quelqu’un a non seulement modifié le RE [restriction] des sites pour faire correspondre des virus naturels, mais aussi des sites voisins non liés – mais je ne sais pas pourquoi quelqu’un ferait une telle chose », m’a dit Alex Crits-Christoph, chercheur en génomique à l’Université Johns Hopkins. Et même si un chercheur a fait faites cela pour une raison quelconque, les analyses statistiques de cet article ne le détecteraient pas – elles n’ont de sens que si vous supposez une stratégie de synthèse de virus différente.

Cela ne règle pas la question des origines de Covid, bien sûr. Lorsque j’ai parlé à Washburne, il a souligné qu’il est possible que ces coronavirus aient été recombinés dans un laboratoire. Mais cela signifie que cet article – qui a tiré des conclusions statistiques de l’idée qu’une stratégie de clonage particulière a été utilisée pour modifier le virus – n’explique rien de ce qui doit être expliqué.

Même les scientifiques qui pensent qu’une origine synthétique pour Covid-19 est une possibilité très réelle – comme Alina Chan, biologiste moléculaire au Broad Institute du MIT et de Harvard qui a fait valoir que nous avons besoin d’une enquête complète pour déterminer si Covid était naturellement ou se produisant synthétiquement – m’ont dit qu’ils pensaient que cet article ne pouvait pas prouver la forte affirmation qu’il faisait.

Ensuite, un peu de méta-science

C’est donc la réponse – à laquelle le débat scientifique sur l’internet ouvert est arrivé assez rapidement. Parfois, cependant, le processus pour y arriver était un peu moche.

Alors que certains chercheurs ont commencé intrigués par l’article, d’autres ont fait valoir qu’il n’était pas seulement faux, mais manifestement faux – “coquelicot déguisé en science, avec une forte dose de technobabble sur le côté”, Kristian G. Andersen, immunologiste au Institut de recherche Scripps à San Diego, tweeté, ajouter, “cela ne passerait pas la biologie moléculaire à la maternelle.” (En tant que parent d’un jardin d’enfants, je pense qu’il surestime peut-être la rigueur de notre programme de biologie moléculaire.)

L’un des rares scientifiques respectés à avoir défendu l’article a supprimé son compte Twitter après un tollé. Washburne, l’un des auteurs, a publié toute son histoire académique en réponse aux allégations selon lesquelles il serait un fraudeur qui n’avait pas de doctorat. (Il le fait, en fait, depuis Princeton.)

De toute évidence, il est frustrant d’être un scientifique lorsqu’une prépublication erronée est publiée et circule largement, y compris un traitement sceptique mais sérieux dans The Economist, alors que les détails de la raison pour laquelle elle n’est pas convaincante sont difficiles à expliquer. Il est naturellement exaspérant pour les scientifiques qu’il faille beaucoup plus d’efforts pour réfuter un travail que pour le publier en premier lieu, et il est choquant de voir jusqu’où une pièce peut voyager au moment où les chercheurs l’examinent de plus près.

Le débat sur les origines de Covid en particulier a été imprégné d’un tel plaidoyer par le biais de prépublications. Ce printemps, la même chose s’est produite de l’autre côté : un article de fond du New York Times a été programmé pour la publication d’une préimpression plaidant en faveur des origines naturelles, au grand dam des scientifiques qui estimaient que le New York Times aurait dû attendre jusqu’à ce que là ‘ d été plus d’engagement scientifique avec l’étude. Des changements substantiels ont été apportés à l’étude scientifique au cours du processus d’examen par les pairs, et le processus de commentaires par les pairs est toujours en cours, mais la plupart du public ne suit pas le processus d’examen par les pairs. Ils viennent de lire le New York Times.

Cela signifie-t-il que nous devrions renoncer aux prépublications (ou du moins que nous, les médias, devrions nous abstenir de publier des articles à leur sujet) ? Je ne suis pas sûr. Premièrement, les articles évalués par des pairs peuvent également être manifestement défectueux et pleins de trous. Pour écrire sur la science, vous devez faire preuve de diligence raisonnable ; qu’un article soit une prépublication ou non peut affecter votre calcul, mais cela ne devrait pas être le seul déterminant.

Deuxièmement, la conversation sur les origines du laboratoire a pris une tournure nettement complotiste. Beaucoup de ceux qui croient que Covid est né dans un laboratoire croient également que la communauté scientifique s’est organisée pour supprimer la preuve et punir quiconque la prononce. Pour contrer cela, la lumière du soleil est vraiment le meilleur désinfectant.

J’ai contacté de nombreux chercheurs différents pour comprendre cet article, et je pense que les personnes inquiètes que les origines des laboratoires soient indûment supprimées seraient encouragées par ce que j’ai entendu. Les chercheurs ont donné leurs premières impressions, lu l’article et affiné leurs premières impressions. Certains d’entre eux ont développé leurs propres tests rapides de la robustesse des conclusions statistiques. Les gens ont tweeté des graphiques, des arguments, des contre-arguments et, oui, des insultes occasionnelles. Nous avons tous pu voir comment la saucisse était fabriquée, et honnêtement, ce n’était pas si dégoûtant.

Malgré toute la fureur des médias sociaux, dans ce cas, je pense que notre processus scientifique a essentiellement fait son travail – ce qui signifiait déterminer que cet article ne change pas vraiment notre compréhension des origines de Covid. Dans les époques précédant les serveurs de prépublication, toute cette colère et toutes les insultes – mais aussi toute cette véritable recherche de vérité et curiosité intellectuelle – se seraient produites à huis clos. Je ne suis pas vraiment désolé que cela se passe maintenant au grand jour – bien que je pense que les journalistes ont beaucoup de travail à faire pour s’assurer que la vérité puisse rattraper les rumeurs.

Une version de cette histoire a été initialement publiée dans la newsletter Future Perfect.