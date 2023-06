Un article ménager de 40 $ dirige le sous-marin disparu du Titanic. Mais ce n’est pas le problème

Points clés Des efforts de sauvetage sont en cours pour retrouver un sous-marin porté disparu au large des côtes canadiennes.

Le sous-marin explorait l’épave du Titanic lorsqu’il a disparu.

Les experts avaient précédemment mis en garde contre des problèmes potentiellement « catastrophiques » avec l’approche de la société d’exploration.

Le sous-marin Titan manquant, qui a disparu avec cinq personnes à bord à proximité du site de l’épave du Titanic, est contrôlé par une version générique d’un contrôleur PlayStation.

La vidéo du sous-marin de marque OceanGate d’il y a environ six mois montre que la direction du sous-marin était contrôlée par une manette de jeu sans fil Logitech G F710, qui se vend pour aussi peu que 40 $ en Australie.

« Nous gérons tout cela à partir de ce contrôleur de jeu », a déclaré le PDG d’OceanGate, Stockton Rush, dans une interview avec le journaliste de CBS, David Pogue.

M. Rush a ensuite plaisanté en disant que son invention « ne devrait pas nécessiter beaucoup de compétences » pour atteindre la profondeur du Titanic.

« Nous n’avons qu’un seul bouton, c’est tout… ça devrait être comme un ascenseur », a-t-il dit.

Mais M. Rush a insisté sur le fait que le sous-marin était en sécurité.

« Tout le reste peut échouer. Vos propulseurs peuvent s’éteindre, vos lumières peuvent s’éteindre… vous serez toujours en sécurité », a-t-il déclaré.

L’intérieur du sous-marin a à peu près la taille d’une mini-fourgonnette, a déclaré M. Pogue.

Après que la nouvelle de la disparition du sous-marin OceanGate a éclaté cette semaine, M. Pogue a tweeté que, lors de sa visite il y a six mois, le sous-marin avait également disparu pendant plusieurs heures.

Alors qu’il était à la surface, Internet a été coupé sur le navire de commandement, qui pouvait toujours envoyer de courts textes au sous-marin mais ne savait pas où il se trouvait, a-t-il écrit.

Il a dit que l’installation d’un faisceau localisateur avait été discutée à l’époque.

Avertissements de sécurité précédents concernant le sous-marin OceanGate

La société a reçu un sérieux avertissement concernant des problèmes de sécurité avec le voyage sur le Titanic en 2018.

Plus de trente personnes, dont des chefs de file de l’industrie, des explorateurs en haute mer et des océanographes, ont déclaré dans une lettre à M. Rush que l’approche « expérimentale » de l’entreprise et sa décision de renoncer à une évaluation traditionnelle pourraient entraîner des problèmes potentiellement « catastrophiques ».

Mike Reiss, qui a participé à une précédente expédition OceanGate, a déclaré qu’il y avait eu des problèmes avec le sous-marin pendant son voyage.

Le pilote n’a pas pu trouver le Titanic lors de son voyage car ils étaient perdus.

« La boussole fonctionnait », a-t-il déclaré à Reuters.

Lors des quatre plongées qu’il avait effectuées avec OceanGate, il y avait eu des problèmes de communication, mais c’était « la nature de la bête », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il s’agissait d’un navire expérimental.

« La phrase que vous entendez sans cesse est qu’ils ont perdu les communications et qu’il est possible qu’ils soient juste hors de portée, qu’ils soient revenus à la surface et qu’ils n’aient plus de contact radio avec quelqu’un.

« Je trouve cela très improbable et je pense qu’ils sont peut-être coincés au fond de l’océan », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’était « pas très optimiste quant à leur retour ».

Le sous-marin Titan d’OceanGate avait l’intention de visiter l’épave du Titanic au fond de l’océan. Source: AAP, Facebook / Expéditions OceanGate

Précédent pour l’utilisation de contrôleurs de base avec des machines de haute technologie

Bien qu’il puisse sembler remarquable de diriger un sous-marin avec un contrôleur vidéo de base, des navires de haute technologie et des véhicules militaires sont connus pour utiliser de tels dispositifs.

L’armée américaine a utilisé des contrôleurs Xbox pour piloter des robots de déminage, tandis que l’armée britannique a utilisé le même contrôleur pour les véhicules tout-terrain sans conducteur.

Les ingénieurs d’Israel Aerospace Industries auraient travaillé avec des joueurs adolescents sur un joystick pour un tank et ont finalement décidé d’utiliser un contrôleur Xbox parce que c’était facile et familier aux jeunes recrues.

Le professeur Stefan Williams de l’Université de Sydney a déclaré à SBS World News que l’utilisation de ce type de technologie ne présentait aucun problème en soi.

« Vous essayez d’utiliser des composants commerciaux prêts à l’emploi chaque fois que vous le pouvez.

« Une manette de console de jeu informatique est quelque chose que les gens connaissent bien.

Il a dit qu’ils sont largement utilisés en robotique.

« Donc, adopter cela n’aurait en aucun cas compromis leur capacité à mener à bien cette mission particulière. »