Un article honorant le mannequin en herbe Libby Ruge devient viral après avoir été mortellement heurté par une voiture à Wollongong

Libby Ruge (photo) marchait à travers Wollongong le 7 novembre lorsqu’elle a été mortellement heurtée par une voiture après que le passager aurait tiré le frein à main et fait perdre le contrôle au conducteur.

Un hommage en ligne déchirant a honoré la vie d’un mannequin en herbe qui a été heurté et tué par une voiture après que le passager aurait tiré le frein à main et causé la perte de contrôle du conducteur.

Libby Ruge, 19 ans, marchait le long de la rue Flinders à Wollongong avec des amis vers 22h30 le 7 novembre, lorsqu’une Toyota Camry a monté le trottoir et y a pénétré.

Son petit ami Luke Day n’a pas été blessé, tandis que ses amis Tye West et Eva Dean ont subi des fractures.

La blogueuse Dea McBeath – à qui on a demandé d’écrire l’éloge funèbre de l’adolescente – a déclaré que la famille de Mme Ruge avait organisé trois services commémoratifs différents pour elle afin que tous ses proches puissent y assister.

“ Elle a touché beaucoup de cœurs et beaucoup de gens voulaient être présents, de toutes les manières possibles ”, a écrit Mme McBeath dans un message passionné sur Facebook.

“ C’était un enfer d’essayer d’organiser autant de gens [to attend the memorial services]. Mais nous l’avons fait. Parce que c’est ce que Lib méritait.

Des sympathisants ont recueilli plus de 45 000 $ pour la famille de Mme Ruge à la suite de sa mort afin de payer les frais funéraires et de les aider tout au long du processus de deuil.

Libby Ruge photographiée avec son petit ami Luke. Le blogueur Dea McBeath – à qui on a demandé d’écrire l’éloge funèbre de Mme Ruge – a déclaré que “ le cœur de Luke avait été brisé ” par la mort de sa petite amie au début du mois

Mme McBeath a déclaré que la jeune femme avait laissé une impression permanente sur tous ceux qu’elle rencontrait.

«Elle a appris aux gens à vivre pleinement. Libby était toujours occupée. Elle était toujours dans quelque chose, faire quelque chose. Elle montait à cheval, jouait du violon et du violoncelle », dit-elle.

«Elle a dansé, elle a fait du cheerleading et du trampoline. Mais ce qu’elle faisait le plus, c’était l’amour.

Le message mentionnait le petit ami de 19 ans, Luke, qui “ aimait Lib de tout son cœur et de toute son âme ”.

«Il est fort et le maintient ensemble. Mais alors il pleure aussi. Il n’a pas peur de laisser le monde voir que son cœur est brisé ”, a écrit Mme McBeath.

“ Il n’a pas peur de laisser le monde voir qu’il a perdu l’amour avec lequel il allait construire une vie. Il n’a pas peur de tendre la main et de dire aux gens ce qu’il ressent.

Le conducteur présumé de la Toyota Camry (photo) aurait pénétré dans le groupe des quatre avec une seule blessure échappée

Mme McBeath a déclaré que Mme Ruge (photo), une aspirante mannequin, avait laissé une impression permanente sur tous ceux qu’elle rencontrait

Concluant sa publication virale sur les réseaux sociaux – qui a été partagée plus de 1200 fois – Mme McBeath a demandé aux personnes en deuil de ne pas laisser leur cœur “ se remplir de colère ou de haine ”.

«Trouvez votre but dans la vie. Vivre. Partagez vos pages. Partagez votre histoire. Partagez Libby’s. Mais surtout, n’oubliez pas d’aimer ”, a-t-elle écrit.

Ses mères en deuil – Julie Harrison et Julie Ruge – avaient auparavant été soutenues par une famille et des amis dévastés alors qu’ils déposaient un bouquet de tournesol là où leur fille est morte, a rapporté le Daily Telegraph.

Ses mères ont laissé un dernier message réconfortant et écrit à leur fille (photo) sur les lieux de l’incident.

Mme Ruge a trouvé du réconfort en tenant l’ours en peluche préféré de Libby, qui a été offert par Luke, ainsi que les baskets qu’elle portait pour la dernière fois.

Ils ont laissé un dernier message réconfortant, écrit à la main à leur fille sur les lieux de l’incident.

«Ma chérie Libby», disait la carte.

‘Nous sommes tellement fiers de toi. Nous t’aimerons pour toujours. Jusqu’à ce que nous nous revoyions, maman et Jules.

La sœur aînée de Libby (photo), Stevie, a déclaré qu’elle essayait de rester forte pour sa mère et qu’elle n’arrivait toujours pas à croire ce qui s’était passé

La sœur aînée de Libby, Stevie, a déclaré qu’elle essayait de rester forte pour sa mère et qu’elle n’arrivait toujours pas à croire ce qui s’était passé.

«J’essaie juste d’être fort pour ma mère. Je me sens juste engourdi, je ne pense pas que ça m’ait encore frappé. C’était ma petite sœur ”, a-t-elle déclaré.

«Libby avait l’habitude de toujours dire« je t’aime »à chaque fois qu’elle sortait ou qu’elle raccrochait. Alors dites à vos proches que vous les aimez à chaque occasion.

Elle a expliqué que Libby n’aurait pas le mariage de ses rêves, que ses parents voulaient lui offrir «de beaux funérailles pleines d’amour et de fleurs».

Le conducteur présumé de la Toyota Camry (photo) aurait perdu le contrôle du véhicule et aurait percuté le groupe d’amis

Libby (photo) était diplômée de la Wollongong High School of the Performing Arts l’année dernière et prévoyait d’étudier la dentisterie en 2021

L’actrice en herbe est diplômée de la Wollongong High School of the Performing Arts l’année dernière et avait pris une année sabbatique avec l’intention d’étudier la dentisterie en 2021.

Le conducteur présumé de la voiture, Jaskaran Singh, 18 ans, a été accusé de plusieurs infractions liées à la conduite dangereuse et négligente.

Il a comparu devant le tribunal lundi où il a été libéré sous caution après avoir passé six jours en détention provisoire.

Son passager, Arpan Sharma, 21 ans, a également été accusé de plusieurs infractions de conduite dangereuse après avoir prétendument tiré sur le frein à main qui a causé l’accident.

Il n’a pas encore plaidé, mais a été libéré sous caution.