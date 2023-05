Un article de l’UBC Okanagan souligne la nécessité de décoloniser le rétablissement des espèces en voie de disparition

Un nouvel article de l’UBC Okanagan publié dans le magazine Science discute de l’écart entre ce que le gouvernement considère comme une population durable d’animaux, comme le caribou, et ce qui est considéré comme une abondance significative d’animaux pour les peuples autochtones vivant sur la terre .

Un projet collaboratif impliquant le chercheur de UBC Okanagan Clayton Lamb, PhD, et le chef de la Première Nation de West Moberly, Roland Willson, a exploré les différences entre les lignes directrices et les objectifs du gouvernement fédéral pour les populations animales et comment ils contrastent avec les valeurs et les besoins des peuples des Premières Nations.

« Il y a un grand écart entre une population minimale durable et une reprise culturellement significative », a déclaré Lamb.

La prise de conscience que même les efforts de restauration doivent être décolonisés est survenue après que le troupeau de caribous en voie de disparition de Klinse-Za près des Premières Nations de West Moberly et Saulteau a rebondi après une intervention multidisciplinaire.

Malgré le dépassement du nombre cible de 100 caribous, la taille de la population était encore insuffisante pour les pratiques traditionnelles de la communauté locale des Premières Nations.

Lamb a expliqué qu’une fois le cap des 100 animaux atteint, aux yeux du gouvernement fédéral, le projet était un succès et était terminé.

Le document, intitulé «Tresser les droits des Autochtones et la loi sur les espèces en voie de disparition», explique comment les directives en noir et blanc du gouvernement pour une taille de population durable ne tiennent pas compte des aspects culturellement significatifs des pratiques des Premières Nations comme la chasse.

Le dénombrement important sur le plan culturel nécessiterait qu’un troupeau atteigne une abondance plus représentative du niveau historique de la «mer de caribous», près de 3 000 animaux, dont se souviennent les Aînés.

Le document a également examiné les efforts visant à restaurer l’habitat du saumon et du bison en Amérique du Nord. Le chef Willson dit que chaque espèce montre de modestes signes de rétablissement, mais ce n’est pas à peu près le progrès nécessaire.

« Nous devons dépasser une mentalité de maintien de la vie pour la biodiversité », déclare Adam Ford, chef du laboratoire d’écologie de restauration de la faune d’UBCO, qui a publié des articles antérieurs sur le troupeau de caribous.

« Nous devons restaurer la nature et les façons ancestrales dont les gens interagissent avec la terre. »

Lamb espère que cet article est un pas dans la bonne direction pour décoloniser à quoi ressemble le rétablissement des espèces en voie de disparition.

@Rangers_mom

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

CaribouChasse au cariboucaribouVille de KelownaEnvironnementrechercheScience