Un article de la BBC sur Queen suscite l’indignation

Le diffuseur a désactivé les commentaires sous le tweet après avoir été accusé de “renommer le colonialisme”

La BBC a désactivé les commentaires sous un tweeter célébrant la reine Elizabeth II “relation de longue date” avec l’Afrique après que le message a suscité l’indignation du public, les gens qualifiant l’hommage de « rebranding du colonialisme ».

Le message en question a été publié sur Twitter par la branche africaine de la BBC jeudi à la suite de la mort du monarque de longue date, et comportait une vidéo de quatre minutes et demie célébrant les relations de la reine Elizabeth avec l’Afrique et ses dirigeants tout au long de sa vie. 70 ans de règne.

Cependant, un certain nombre de personnes ont contesté le message, déclarant que la BBC essayait de « rebaptiser le colonialisme » en édulcorant la domination britannique sur l’Afrique, qui s’est poursuivie jusqu’à la fin du XXe siècle. En 1980, le Zimbabwe est devenu le dernier pays africain à obtenir son indépendance du Royaume-Uni.

Beaucoup ont ensuite fourni des exemples de la façon dont les combattants de la liberté africains ont souffert aux mains de leurs oppresseurs britanniques au fil des ans, certains utilisateurs citant le soulèvement anticolonial des Mau Mau au Kenya, qui a entraîné le maintien de 1,5 million de Kenyans dans des camps de concentration britanniques et des patrouilles intensives. villages, au milieu de la famine et de la torture généralisées.

“Elle est devenue reine lors d’une tournée au Kenya. Les Africains ont été séparés, réduits en esclavage, torturés et tués sur leurs propres terres », a écrit un utilisateur de Twitter. “C’est ce que la BBC considère comme une relation à long terme.”

Nous n’avons jamais eu de relation avec Elizabeth, c’était l’impérialisme et le colonialisme, ce qui signifie que cela nous a été imposé. Relation COLONIALE – NoX_Malcom (@NoXs_Malcom) 8 septembre 2022

“Nous n’avons jamais eu de relation avec Elizabeth, c’était l’impérialisme et le colonialisme, ce qui signifie que cela nous a été imposé. Relation COLONIALE », un autre a fait remarquer.

Certains, cependant, ont essayé de défendre le poste, une personne écrivant que les gens utilisaient maintenant la mort de la reine comme un moyen de critiquer tout ce que la Grande-Bretagne a fait au cours des 70 dernières années.

Alors que l’effusion négative se poursuivait, le compte BBC Africa a finalement décidé d’interdire tout nouveau commentaire sous la publication et n’autorise désormais que ceux marqués par la chaîne elle-même à contribuer au fil.

La reine Elizabeth II est décédée jeudi à l’âge de 96 ans au château de Balmoral en Écosse.