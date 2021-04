BEIJING – La Chine est peut-être sur le point d’abandonner sa politique controversée de restriction de l’accouchement.

La banque centrale a publié un article mercredi soir suggérant que le pays supprime les limites sur le nombre d’enfants que les gens peuvent avoir, suggérant que la Chine devrait «libéraliser et encourager complètement l’accouchement».

Alors que la population chinoise commençait à vieillir, les autorités chinoises ont commencé il y a plusieurs années à faire reculer la «politique de l’enfant unique» vieille de plusieurs décennies et à permettre aux gens d’avoir deux enfants. Mais les naissances ont continué de baisser, chutant de 15% en 2020 au cours d’une quatrième année consécutive de baisse.

« Afin d’atteindre les objectifs à long terme en 2035, la Chine devrait libéraliser et encourager pleinement l’accouchement, et balayer les difficultés (auxquelles les femmes sont confrontées) pendant la grossesse, l’accouchement et la scolarisation par tous les moyens (possible) » les chercheurs ont rédigé un résumé en anglais sur un document de travail.

Le document de 22 pages était daté du 26 mars et partagé publiquement mercredi.