Les politiciens et les experts des deux côtés ont condamné une enquête du Washington Post sur l’affirmation du sénateur Tim Scott selon laquelle ses ancêtres ont choisi le coton. Scott est sorti du scandale d’un nom familier, mais la foule de MAGA n’est pas vendue sur lui.

Les politiciens embellissent souvent leurs histoires familiales. Elizabeth Warren a menti sur son ascendance amérindienne et a été baptisée «Pocahontas» par Donald Trump pour son mensonge. Kamala Harris a été ridiculisée lorsqu’elle a affirmé avoir crié «Fweedom!» à l’âge de deux ans lors d’une marche pour les droits civiques.

Le sénateur Tim Scott, un républicain noir de Caroline du Sud, a souvent parlé de la façon dont son grand-père était «Forcé de quitter l’école en tant que troisième élève pour cueillir du coton», dans une histoire réconfortante sur la façon dont une famille pauvre est allée « Du coton au Congrès en une seule vie. »





Le Washington Post a décidé cette semaine de se pencher sur l’histoire. En parcourant les registres de recensement, les titres fonciers, les projets de cartes et les nécrologies, le Post a conclu – en plus de 29 paragraphes – que le grand-père de Scott cueillait du coton, mais dans une grande ferme appartenant à son père. Dans une autre torsion du couteau dans l’histoire de Scott, le Post a souligné qu’à l’époque, moins d’un fermier noir sur huit dans le Sud à l’époque possédait une terre.

Le Parti républicain a pris la défense de Scott, les législateurs et les experts décriant l’article comme une tentative de punir les conservateurs minoritaires qui «Pense par nous-mêmes», selon les mots de l’ancien ambassadeur des Nations Unies Nikki Haley.

Ce que WaPo a fait pour @SenatorTimScott est honteux. Lorsque les minorités refusent d’être victimes, ne sont pas d’accord avec les points de discussion libéraux et pensent par nous-mêmes, les médias nous font honte et remettent en question notre crédibilité. C’est pourquoi nous devons lutter plus dur pour les valeurs conservatrices qui nous élèvent tous. https://t.co/k7Qnle7gHz – Nikki Haley (@NikkiHaley) 23 avril 2021

Posséder Tim Scott en soulignant que ses ancêtres étaient une incroyable réussite américaine, achetant des centaines d’acres malgré le racisme juridique paralysant auquel ils ont dû résister https://t.co/LzdKKkO5c6 – Ben Shapiro (@benshapiro) 23 avril 2021

Les gauchistes blancs qui tentent d’annuler l’expérience de la famille de Tim Scott par colère parce qu’ils ont grandi dans la vie et qu’il est devenu républicain sont les mêmes qui ont défendu la revendication totalement sans fondement d’Elizabeth Warren sur l’ascendance autochtone. – Dana Loesch (@DLoesch) 23 avril 2021

Les démocrates sont également venus à son aide, la représentante Karen Bass (Californie) et l’animateur de CNN et ancien législateur Bakari Sellers condamnant l’article.

Tim Scott est un homme honorable. Peu importe la fête dans laquelle vous êtes – le voyage de sa famille, du coton au Congrès en une seule vie, devrait être célébré.https: //t.co/W3vbIwI3nZ – Karen Bass (@KarenBassTweets) 24 avril 2021

L’histoire de Scott n’a pas été vérifiée au hasard. Au lieu de cela, le Post a publié son enquête un jour après le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell. annoncé que Scott livrerait la réfutation de son parti au premier discours de Biden au Congrès la semaine prochaine. L’annonce, l’article et le discours de Scott lui-même auront fait de la Carolinienne du Sud l’un des visages les plus reconnaissables du GOP d’ici la fin de la semaine prochaine.

Pour le leadership du GOP, il est un choix sûr. Avec la tension raciale qui divise toujours le pays, il peut difficilement être considéré comme raciste par les démocrates et, contrairement à Trump, il est un modéré, prêt à concéder aux démocrates sur des questions politiques clés, comme lorsqu’il travaillait avec Cory Booker (D-New Jersey ) et Kamala Harris à adopter un projet de loi anti-lynchage controversé et sans doute inutile en 2019, et a tenté d’incorporer certaines des demandes des démocrates dans un projet de loi de réforme de la police après le meurtre de George Floyd l’été dernier. Approuvé par Trump pour les élections de mi-mandat de l’année prochaine, il est un centriste poli qui donne au GOP une chance de montrer son nouveau visage favorable aux minorités, après que Trump a fait des percées historiques avec les électeurs noirs et latinos lors des élections de novembre.

Certains journalistes prononcent même le nom de Scott en tant que candidat à la vice-présidence, si Trump tentait de revenir en 2024.

Mais les conservateurs ne sont pas tous convaincus. Certains partisans de Trump considèrent Scott comme un candidat milquetoast qui évitera les batailles culturelles sensibles et cédera du terrain à la gauche. «Ne croyez pas le battage médiatique», lire un article du site d’actualités pro-Trump Revolver, republié samedi, « Tim Scott n’est pas l’avenir du parti républicain. »

Ecoutez, Scott est probablement un homme gentil, mais ce n’est PAS le bon messager. Il représente Bush GOP. Mauvais sur l’immigration, faux sur le commerce, faux sur la culture et faux sur la politique étrangère. Il n’apportera aucune sorte de coalition gagnante. Les gens vont simplement se déconnecter. – Conservateur VA (@ VACon81) 23 avril 2021

Il y a un an, lorsque The System créait le récit d’ABSURD selon lequel les flics étaient le problème, Tim Scott s’est approché de cette flamme et a jeté de l’essence partout. Il est aussi responsable de ces émeutes sans fin que BLM. Il a aidé à mettre en place le récit. https://t.co/QrhYYWW0vC – Jesse Kelly (@JesseKellyDC) 22 avril 2021

Alors Tim Scott donne une adresse de racisme systémique pour le GOP? – Jack Posobiec (@JackPosobiec) 22 avril 2021

La volonté de Scott de faire des compromis avec la gauche l’a vu torpiller la nomination de deux juges conservateurs pour des articles prétendument offensants qu’ils ont écrits dans le passé, et il pressé pour la poursuite de l’ancien flic de Minneapolis Derek Chauvin après la mort de George Floyd, et le policier qui a abattu Jacob Blake à Kenosha, Wisconsin, plus tard l’été dernier.

L’ascendant de Scott intervient alors que le Parti républicain se débat avec son avenir post-Trump. Trump reste de loin le candidat le plus populaire de 2024 parmi les électeurs républicains, et certains grands législateurs républicains ont exhorté leurs collègues à adhérer à son «L’Amérique d’abord» l’agenda et le populisme économique pour «Devenir définitivement le Parti de la classe ouvrière.»

D’autres, comme Haley, se sont distancés de Trump et l’ont condamné publiquement à la suite de l’émeute de Capitol Hill en janvier. Quel que soit le camp qui l’emporte, des médias comme le Washington Post attendent probablement avec plus de détails sur les infractions passées des étoiles montantes du parti, même mineures.





