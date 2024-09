Un Arthur Erickson Midcentury inédit jamais vu pour 3,9 millions de dollars à Vancouver

Taille du lot : 0,15 acres

De l’agent : « Nichée derrière d’imposantes haies sur MacKenzie Heights à Vancouver, la Sound House, commandée en 1965 et jamais vue par le public, est maintenant disponible à l’achat. Il s’agit de la seule maison Erickson connue spécialement conçue pour un musicien, et elle se situe à l’intersection du son, de la nature et de l’architecture. Pendant des décennies, la Sound House est restée cachée à la vue du public, connue seulement de quelques privilégiés qui ont eu le privilège de découvrir son atmosphère unique. Aujourd’hui, ce chef-d’œuvre architectural apparaît au grand jour, offrant aux passionnés d’architecture un regard sans précédent sur une création inédite d’Erickson. Nichée dans le West Side de Vancouver, cette maison à trois niveaux a été commandée à l’origine par la famille Metal, Nicholas Metal, un audiophile, demandant une conception qui améliorerait les propriétés acoustiques de l’espace. Erickson, célèbre pour harmoniser l’environnement naturel avec les environnements bâtis, a utilisé des techniques innovantes pour manipuler le son et la lumière, créant ainsi un sanctuaire pour les sens.« .