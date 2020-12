Les restrictions de Covid ont retardé la datation du fragment de cèdre, mais les résultats récemment retournés montrent que le bois peut être daté quelque part dans la période 3341-3094BC – quelque 500 ans plus tôt que les documents historiques qui datent la Grande Pyramide du règne du pharaon Khufu en 2580 -2560BC.

Cela confirme l’idée que les reliques de Dixon ont été utilisées lors de la construction de la Grande Pyramide et n’étaient pas plus tard des artefacts laissés par ceux qui exploraient les chambres.

On pense que le fragment a peut-être été donné aux collections du musée de l’Université d’Aberdeen à la suite d’un lien entre Dixon et James Grant, qui a étudié la médecine à l’université et, au milieu des années 1860, s’est rendu en Égypte pour aider à lutter contre une épidémie de choléra. .

Là, il s’est lié d’amitié avec Dixon et l’a aidé à explorer la Grande Pyramide, où ils ont découvert les reliques.

Après la mort de Grant en 1895, ses collections sont léguées à l’université tandis que le «morceau de cèdre de cinq pouces» est offert par sa fille en 1946.

Neil Curtis, responsable des musées et des collections spéciales à l’Université d’Aberdeen, a déclaré: «La découverte de la relique de Dixon manquante a été une surprise, mais la datation au carbone a également été une révélation.

« Il est encore plus ancien que nous l’avions imaginé. C’est peut-être parce que la date est liée à l’âge du bois, peut-être du centre d’un arbre longévif.

«Alternativement, cela pourrait être à cause de la rareté des arbres dans l’Égypte ancienne, ce qui signifiait que le bois était rare, précieux et recyclé ou entretenu pendant de nombreuses années.

« Cette découverte ravivera certainement l’intérêt pour les reliques de Dixon et comment elles peuvent faire la lumière sur la Grande Pyramide. »