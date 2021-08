Un art unique pour un joueur unique

Grâce à leur technologie blockchain (quelle qu’elle soit), les tokens non fongibles (NFT, quels qu’ils soient) sont uniques. Ils sont uniques. N’acceptez aucun substitut.

Ils sont aussi de l’art. Ils sont bien du moment, de notre époque numérique. Et dans de nombreux cas, ils sont précieux. Sauvagement, follement précieux. Il ne faut donc pas s’étonner que Lionel Messi – qui lui-même est unique en son genre, un artiste de notre temps, et dont les contrats de jeu continuent de rapporter de l’argent stupide – sort le sien. Entrez : Le Messiverse !

Les TVN sont si précieux que un vendu à la maison de vente aux enchères Christie’s à Londres pour 69 millions de dollars (50 millions de livres sterling) plus tôt cette année.

« L’art, comme le football, est éternel », a déclaré Messi dans un communiqué fourni exclusivement à ESPN. « L’art évolue également, et l’art numérique (NFT) est un autre moyen de se connecter avec les fans. C’est pourquoi je suis heureux de lancer mon premier NFT officiel grâce aux efforts de BossLogic et Ethernity, qui ont conçu ces quatre séries de collections en fonction de leur expérience et de leurs critères. J’espère que les fans les aimeront autant que moi. »

BossLogic – apparemment l’un des plus grands noms du design numérique, avec des travaux antérieurs pour Marvel Studios et Disney – a créé les images exclusives, qui reflètent les nombreux succès de la carrière de Messi, et la collection Messiverse sera disponible à l’achat sur la plate-forme Ethernity (quoi que ce soit) à partir du 20 août. Les trois NFT de BossLogic incluent « Man from the Future », « Worth the Weight » et « The King Piece », ainsi qu’une pièce à paraître de l’agence de création Impossible Brief .

« La collection est un ensemble de pièces décrivant les réalisations, les moments, l’amour de l’équipe et les réalisations futures, en se concentrant principalement sur l’homme lui-même », a déclaré BossLogic. « J’ai eu l’honneur et le privilège de créer un ensemble de pièces pour l’icône; de ​​rester dans l’histoire comme sa première goutte NFT singulière. »

Le capitaine de Barcelone n’est que la dernière icône sportive à sauter dans le wagon NFT, avec Muhammad Ali et Pele ayant déjà figuré dans les collections Ethernity.

En mars, un collage d’images Beeple s’est vendu pour 69 millions de dollars, ce qui en fait le NFT le plus cher au monde. Alors que Messi se dirige vers un nouveau contrat avec Barcelone, qui le verra presque certainement subir une baisse de salaire, peut-être qu’un NFT à lui peut aider à combler cet écart.