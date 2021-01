Un homme de 26 ans a été arrêté au Kerala, quelques jours après l’indignation à Palakkad au sujet d’une statue du Mahatma Gandhi dans un bâtiment municipal qui a été retrouvée recouverte d’un drapeau du Bharatiya Janata Party.

L’accusé nommé Brijesh a été arrêté par la police de Palakkad Town South après que l’incident a déclenché des manifestations à Palakkad de la part de plusieurs dirigeants locaux de partis politiques.

Tout a commencé la semaine dernière, le drapeau du BJP a été retrouvé drapé sur une statue du Mahatma Gandhi dans le bâtiment de la Corporation municipale lundi. Dans des images de vidéosurveillance qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux, un homme non identifié masqué peut être vu escalader la statue de Gandhi dans le bâtiment municipal et y attacher le drapeau du BJP avant de descendre et de s’éloigner.

Selon les rapports, une FIR avait été déposée contre la personne non identifiée, alors même que BJP avait pris ses distances avec l’incident.

« Nous avons enregistré une affaire en vertu de l’article 153 du Code pénal indien sur une plainte déposée par le secrétaire municipal en charge. Nous n’avons pas encore identifié les coupables », a déclaré l’officier chargé de l’enquête aux médias. L’article 153 de l’IPC traite de la provocation gratuite dans l’intention de provoquer une émeute.

L’incident a provoqué une indignation et des protestations généralisées avec DYFI, l’aile jeunesse du CPI (M) et l’aile jeunesse du Congrès menant des marches distinctes à travers la ville.

Selon un rapport dans La minute des nouvelles, l’accusé, Brijesh, qui a été enregistré sur bande

En décembre, le BJP a remporté les sondages locaux, conservant la municipalité dans les sondages locaux Palakkad et Pandalam dans l’État dirigé par le Parti communiste indien (marxiste). Après la victoire, certains travailleurs du BJP auraient déployé une banderole géante avec «Jai Sri Ram» écrit dessus depuis la terrasse du bâtiment de la Corporation le 16 décembre. Palakkad et Pandalam sont deux des 87 sièges du corps local qui se sont rendus aux urnes en décembre. l’année dernière.