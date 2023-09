Un arrêt pose des risques politiques dans tout le spectre de Washington

(Bloomberg) – Une fermeture du gouvernement est susceptible d’infliger des dégâts politiques considérables à Washington, mais les républicains du Congrès pourraient endosser la plus grande part de responsabilité – qu’ils aient soutenu ou non ce pari.

Les plus lus sur Bloomberg

Alors que la date limite pour parvenir à un accord sur les dépenses approche dimanche, les Républicains de la Chambre ne parviennent toujours pas à se mettre d’accord sur la manière d’aller de l’avant. Cela signifie qu’une fermeture qui pourrait perturber la vie de millions d’Américains et potentiellement plonger l’économie dans la récession si elle se prolonge est presque certaine.

Les conséquences risquent de se propager à tout le spectre politique. Cela présente des risques pour le président Joe Biden, qui doit vendre aux électeurs son leadership économique, et pour son probable adversaire en 2024, Donald Trump, qui a encouragé les Républicains récalcitrants à bloquer un pacte budgétaire.

Un sondage de l’Université de Monmouth, publié cette semaine, a montré que 43 % des Américains blâmeraient les républicains du Congrès pour la fermeture, tandis que 27 % blâmeraient Biden et 21 % tiendraient les démocrates du Congrès pour responsables.

Les Républicains – qui disposent actuellement d’une faible majorité à la Chambre – ont déjà été frappés par de telles réactions négatives, lorsque les luttes passées en matière de dépenses ont également conduit à la disparition des services gouvernementaux américains. Cette fois, les démocrates ont amplement de raisons de rejeter la faute non seulement sur les républicains alignés sur Trump, mais aussi sur les modérés du Parti républicain qui font face à de difficiles luttes pour leur réélection dans les régions démocrates.

« Nous allons nous mettre à rude épreuve en termes de messages », a déclaré Kevin Roberts, président de la Heritage Foundation, de droite. « Je ne pense pas que de mon vivant, la droite politique ait gagné le message d’une fermeture du gouvernement. »

La fermeture est un nouveau coup dur pour le président de la Chambre, Kevin McCarthy, qui tente de prouver qu’il peut diriger un parti fracturé. Pourtant, les fissures au Congrès sont également évidentes lors de la campagne électorale. Lors du deuxième débat présidentiel du GOP mercredi, que Trump a sauté, aucun des candidats présents sur scène n’a applaudi à un arrêt.

Lire la suite : The Shutdown Seven : voici les législateurs à surveiller dans les négociations

« Nous savons tous où se situent les problèmes. Ce ne sont pas les Républicains en soi. Il y a quatre à cinq républicains », a déclaré G. William Hoagland, vice-président principal du Bipartisan Policy Center et ancien membre de longue date du GOP en matière de politique budgétaire. « À l’intérieur du périphérique, nous pouvons tous désigner ces individus, mais en dehors du périphérique, ils ne font pas de différence. »

« Le public américain ne favorisera aucun des deux partis en cas de fermeture du gouvernement. Ils nous blâmeront tous », a déclaré Hoagland.

Trop extrême

Biden fait face à des risques si un arrêt mettait davantage en péril une économie américaine déjà mise à l’épreuve par une grève des travailleurs de l’automobile, des taux d’intérêt plus élevés et la hausse des prix du pétrole. Des sondages récents montrent le président démocrate dans une impasse avec Trump lors d’un éventuel match revanche en 2024.

« Le financement du gouvernement est l’une des responsabilités fondamentales les plus fondamentales du Congrès », a déclaré Biden à la Maison Blanche lundi. « Et si les Républicains à la Chambre ne commencent pas à faire leur travail, nous devrions arrêter de les élire. »

Les démocrates parient qu’ils peuvent profiter d’un arrêt pour qualifier davantage le Parti républicain de trop extrême. Ce message a fonctionné en 2022, lorsqu’ils ont perdu moins de sièges que prévu à la Chambre et ont gardé le contrôle du Sénat en décrivant les républicains comme étant trop à droite sur l’avortement.

L’équipe de Biden voit également une opportunité de faire valoir que les divisions du Parti républicain l’ont rendu incapable de gouverner – et que la fermeture est un autre signe que de nombreux membres du Parti républicain s’inspirent toujours de Trump.

« Les républicains de la Chambre des représentants laissent joyeusement Donald Trump agir comme leur principal stratège politique aux dépens des familles américaines », a déclaré le porte-parole de la campagne Biden, Kevin Munoz, dans un communiqué.

Un sondage de Morning Consult publié le 26 septembre a montré que 46 % des électeurs ont imputé la fermeture aux démocrates et aux républicains qui se battent au Capitole, au lieu de rejeter la faute sur un seul parti.

La Maison Blanche a déclaré qu’une fermeture pourrait entraîner le travail sans salaire des militaires et des agents chargés de l’application des lois, des retards dans les inspections de sécurité alimentaire, de longues files d’attente dans les aéroports et des ralentissements dans les projets de routes et de ponts. Moody’s Analytics a averti qu’une fermeture menacerait la cote de crédit triple A des États-Unis.

Modérés testés

À la Chambre des représentants des États-Unis, les enjeux sont particulièrement élevés pour McCarthy et ses collègues républicains issus de districts dynamiques et compétitifs.

Mike Lawler, qui représente un district de la banlieue de New York, fait partie d’un groupe de législateurs qui ont indiqué qu’ils pourraient rejoindre une résolution bipartite visant à mettre fin à une longue fermeture. Le membre du Congrès pour son premier mandat a déclaré cette semaine que les républicains qui réclamaient un arrêt prolongé « étaient, franchement, restés stupides ».

Lee Miringoff, directeur du Marist College Institute for Public Opinion à Poughkeepsie, New York, a déclaré que tendre la main aux démocrates fournirait à Lawler et à d’autres modérés dans les districts gagnés par Biden en 2020 « un peu de couverture » en cas de fermeture.

« Ce sont des districts difficiles pour les Républicains », a déclaré Miringoff. « Et la prochaine élection présidentielle biaisera encore plus ces circonscriptions en faveur des démocrates. »

McCarthy pourrait offrir aux législateurs comme Lawler une bouée de sauvetage en votant sur un projet de loi bipartite visant à prolonger temporairement le financement du gouvernement. Cela pourrait éviter une fermeture, mais se heurterait probablement à un effort de la part des conservateurs pour évincer McCarthy de son poste de président.

Mick Mulvaney, ancien membre du Congrès républicain et chef de cabinet de Trump à la Maison Blanche lors de la dernière fermeture du gouvernement en 2019, qui a duré 35 jours, a déclaré que le manque d’unité parmi les républicains avait laissé McCarthy dans une impasse.

« Ce n’est pas une question de caucus », a déclaré Mulvaney. « Il s’agit d’un groupe d’individus qui courent partout pour réclamer leur vote, et cela peut vraiment être une formule d’échec. »

Les plus lus de Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg LP