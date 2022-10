Un arrêt de la circulation de la GRC au centre-ville de Kelowna révèle de la drogue et de l’argent – ​​Kelowna Capital News

La GRC de Kelowna a intercepté un autre trafic de drogue près du centre-ville qui a coûté près de 4 500 $.

Le mercredi 12 octobre, juste après 23 h 20, la police a observé une femme sans permis de conduire connue de la police au volant d’une Infiniti G35 blanche s’arrêter dans un stationnement au coin de l’avenue Bernard et de la promenade Gordon.

La GRC a effectué un contrôle routier et a vu des accessoires de drogue, notamment des pipes en verre, du brillo et des sacs de dix sous dans la console centrale, ce qui a conduit à son arrestation pour possession d’une substance contrôlée. Lors de son arrestation, l’agent a demandé à la femme si elle avait autre chose avec elle. Elle a ensuite sorti un pot contenant 8,4 grammes de fentanyl et 4 485 $ en espèces. Lors de la fouille du reste du véhicule, 29,1 grammes de méthamphétamine ont été trouvés ainsi que du gaz poivré et une hachette. La femme a été libérée dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

« La GRC de Kelowna travaille sans relâche pour perturber le commerce local de la drogue, rendant notre ville plus sûre pour que tous puissent y vivre et en profiter », a déclaré le gend. Mike Della-Paolera, agent des relations avec les médias de la GRC de Kelowna.

