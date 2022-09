Un aristocrate écossais retrouvé mort au pied de falaises de 30 pieds après un “accident” inexpliqué

Un aristocrate écossais a été retrouvé mort au pied de falaises dans ce qu’un ami a qualifié d'”accident tragique”.

Le corps d’Alexander Sutherland – Lord Strathnaver – a été retrouvé au pied de falaises de 30 pieds à Thurso East, près des ruines du château de Thurso du XIXe siècle à Caithness.

Alexander Sutherland avait assisté à un festival de musique avant sa mort

Un ami a déclaré que Lord Strathnaver, 40 ans, avait assisté au festival de musique Tunes in the Dunes à Dunnet – le point le plus au nord de la Grande-Bretagne continentale – ce week-end.

Thurso Lifeboat a été lancé à 23h30 samedi après des rapports d’une personne les rochers.

Selon la police, sa mort est considérée comme “inexpliquée”.

Un porte-parole du canot de sauvetage a déclaré: “Le canot de sauvetage s’est rapidement rendu dans la région et les membres de l’équipage formés aux soins aux blessés sont descendus à terre dans le bateau gonflable en Y. Ils ont localisé la victime et ont administré la RCR et ont aidé le service d’ambulance écossais et les garde-côtes locaux à faire face à la situation jusqu’à ce que la police L’Écosse a pris le contrôle.

Un ami qui a demandé à ne pas être nommé a déclaré: “Il marchait avec un ami et elle était devant lui. Le lendemain, elle a su qu’il avait franchi les falaises. C’était un accident tragique.

“Elle est descendue vers lui et lui a fait une RCR. Aucun des deux n’avait de téléphone portable. Elle a dû remonter et trouver un téléphone et appeler à l’aide.

“Malheureusement, Al n’a pas pu être sauvé. C’était un gars tellement adorable – une personne vraiment heureuse et chanceuse. Il n’avait pas d’air. Je ne le connaissais pas sous le nom de Lord Strathnaver – tout comme Al.

“C’était un surfeur passionné – il avait l’habitude de surfer tous les jours et c’est pourquoi il avait une maison à Thurso East. Il avait aussi un petit magasin de surf. Il semble qu’il ait été au festival de musique, qu’il l’ait quitté et qu’il ait peut-être été C’est une perte tellement tragique.

Un porte-parole de la police écossaise a déclaré: «Nous avons été informés de l’inquiétude d’un homme de 40 ans près du château de Thurso peu après 23h20 le samedi 4 septembre.

“Les services d’urgence sont intervenus mais l’homme a été déclaré mort sur les lieux.

“Sa mort est traitée comme inexpliquée et des enquêtes sont en cours pour établir toutes les circonstances.”

Sa grand-mère, Elizabeth, 24e comtesse de Sutherland, est décédée en 2019 à l’âge de 98 ans.

La mort de la comtesse signifiait que son fils aîné Alistair devint le comte de Sutherland et son fils Alexander prit le titre de Lord Strathnaver.