Un aristocrate BRIT a été retrouvé mort attaché à son yacht d’un million de livres sterling, sa famille craignant qu’il ait été tué.

Sir Hugh Kerr Bradley Roberts, 74 ans, a été retrouvé par un pêcheur parmi l’épave de son voilier coulé dans le port de Souda en Crète.

La famille de Sir Hugh a déclaré au Sun qu’elle craignait que ce ne soit pas un accident, car il avait eu de violentes querelles au sujet des développements immobiliers ces dernières années.

Son chien bien-aimé, Friar Tuck, sept ans, a survécu au naufrage et a été photographié accroché au sommet du mât en appelant désespérément son propriétaire.

Sir Hugh, qui aurait été un avocat à la retraite, était connu des habitants comme un «homme riche excentrique» qui possédait au moins deux propriétés en Crète.

Il a déménagé au grec île il y a 12 ans avec sa partenaire Deborah Hollis – avec le couple construisant une villa de luxe avec une piscine dans le village de Ramni.

Mais il vivait seul sur le bateau avec son chien après que Deborah soit décédée d’un cancer il y a trois ans.

La police du port enquête également sur les craintes d’un acte criminel qui pourrait avoir été impliqué dans sa mort.

« Il n’y a peut-être pas eu de marques ou d’ecchymoses qui suggèrent une lutte sur son corps, mais rien ne peut être exclu », a déclaré une source policière au Sun Online.

«Il peut par exemple avoir été étouffé.

« Nous trouvons très suspect qu’un si grand bateau, un yacht de 20 mètres de long, puisse couler en quelques heures. »

Le navire – le yacht à voile de 30 mètres Coral of Cowes, vieux de 100 ans, qui était auparavant mis en vente pour près d’un million de livres sterling – a été photographié submergé dans la baie.

Des plongeurs ont été vus en train de fouiller le navire qui se dressait sur le côté avec les mâts et une partie du pont émergeant encore de la Méditerranée.

Sir Hugh avait été volé à bord du même navire il y a deux ans par des assaillants qui l’ont laissé attaché au navire pendant deux jours, rapporte Iefimerida.

Il a alors décidé d’amarrer le bateau plus au large pour éviter plus d’ennuis.

Le point de vente a rapporté qu’il avait souvent des visiteurs sur le bateau et qu’il avait récemment accueilli un autre homme.

Il aurait été un amoureux des animaux qui avait également 12 chats et trois autres chiens dans l’une de ses propriétés à Apokoronas.

Sir Hugh et son partenaire ont écrit un hommage à sa bien-aimée Crète pour la société immobilière locale Hellenic Homes lorsqu’ils ont déménagé pour la première fois sur l’île.

Il a écrit: « Nous espérons résider sur la magnifique île de Crète pour le reste de nos vies. »

Le plongeur professionnel Thrasyvoulos Chiloudakis qui a récupéré le corps a déclaré qu’il n’avait pas été blessé et que le bateau était en « bon état ».

Le temps aurait été clair et Sir Hugh aurait été retrouvé avec une main attachée au pont du voilier.

Il a déclaré: «Bien qu’il n’ait pas été entretenu depuis longtemps, c’est une construction solide et je pense qu’il était en bon état.

« Maintenant, il a touché le fond de la mer. »

Un coroner local procédera à une autopsie et devrait publier les résultats d’ici le milieu de la semaine.

Une femme a vu le bateau couler et a appelé dimanche matin les garde-côtes qui ont demandé au pêcheur Christos Mavredakis de les y emmener.

Il a déclaré au Sun Online: «J’ai été le premier à approcher la scène.

«Quand je suis arrivé, j’ai vu l’homme flottant sur le ventre et le pauvre chien sur le mât incapable de bouger.

«Il était évident qu’il s’était noyé, allongé à côté du bateau et que sa main était emmêlée dans une corde.

Kostas Pissadakis, qui possède la taverne en bord de mer où Sir Hugh était un habitué, a déclaré: «Il est venu dans un après-midi et m’a annoncé lui-même la triste nouvelle que sa femme était décédée.

«Il était seul depuis. Son plus grand amour était son bateau et la mer.

«C’était un vrai seigneur, sa plus grande vertu était sa politesse et son plus grand vice était de boire.

«Un homme brillant et maintenant que je vois ce bateau à moitié coulé, je suis tellement triste.

Friar Tuck a été emmené dans une société locale de protection des animaux où l’on espère qu’il sera relogé.

Il a ajouté: «L’animal pleurnichait et essayait désespérément de s’accrocher à l’épave du voilier pour éviter de se noyer.

«Malheureusement, le gardien du chien, qui est un citoyen anglais, a été retrouvé mort.

« S’il vous plaît, quiconque peut héberger temporairement le chien, afin que la police puisse rechercher la famille de son malheureux tuteur. »