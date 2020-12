Personne n’a été reconnu coupable de l’attentat qui, selon de nombreux Argentins, est devenu le symbole d’un système juridique maladroit et corrompu qui fonctionne au gré des politiciens.

Les procureurs affirment que des agents iraniens étaient à l’origine de l’attaque, l’incident terroriste le plus sanglant sur le sol argentin, et que plusieurs responsables restent sur la liste rouge d’Interpol. Mais aucun n’a été extradé pour être jugé et l’Iran nie toute implication.