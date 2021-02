Un bébé a miraculeusement échappé à la blessure après qu’un arbre s’est écrasé à l’intérieur de sa maison dans l’État américain de Géorgie. Le toit de la maison située a été presque entièrement endommagé car un arbre pourri est tombé dessus. Au moment où cet incident s’est produit, Aasha, bébé d’un an, était dans son berceau dans l’appartement situé à Scarborough Lane, dans le comté de DeKalb, dans l’État. Rappelant l’incident, mère d’Aasha, Ashlee Johnson a déclaré qu’il était horrible de voir qu’un arbre était sur le point de tomber sur son bébé et qu’elle ne pouvait rien y faire.

Selon un rapport dans le Atlanta Journal-Constitution (AJC), l’incident s’est produit le matin du jeudi 28 janvier. Ashlee a été réveillée de son sommeil après avoir entendu un bruit fort à 6 heures du matin. Son fils Amias Johson était avec elle et allait bien. Cependant, la petite fille était dans son berceau dans une autre pièce.

Au départ, Ashlee pensait que le toit de la pièce s’était effondré à cause d’une pluie excessive. Elle se précipita dans la chambre d’Aasha et essaya d’ouvrir la porte, cependant, elle semblait bloquée. Après l’avoir poussé, Ashlee a pu l’ouvrir suffisamment pour voir qu’Aasha était en danger. La mère désemparée a appelé le 911 et les secours sont arrivés en quelques minutes.

Ils ont ouvert la porte et ont sauvé Aasha de son berceau pour la ramener à Ashlee. Elle était reconnaissante aux pompiers du comté de DeKalb d’avoir sauvé la vie de sa fille.

La mère de deux enfants a perdu son mari Tiwuan Johnson le 19 février 2020, après avoir été tué dans une station-service de North Hairston Road, a rapporté AJC. L’idée de perdre sa fille après son mari a terrifié Ashlee.

Le bois et l’isolant installés à la maison sont tombés après que l’arbre géant s’est écrasé à travers le toit. Après cet accident, la famille Johnson a reçu l’aide de la Croix-Rouge américaine de Géorgie. Selon le rapport, ils ont été hébergés temporairement. La famille recevra également l’aide d’une campagne Go Fund Me.

Du 25 janvier au week-end, le comté de DeKalb a reçu de fortes pluies. Il y a un jour, il a également reçu un avertissement de tempête hivernale avec d’autres comtés tels que Kane, McHenry, Grundy, Lasalle et d’autres. Dans le comté de Dekalb, initialement, un avertissement de tempête hivernale a été émis. L’avertissement dit toujours que des vents violents pourraient réduire la visibilité.

Pendant le week-end, certains endroits ont reçu plus d’un pied de neige aux USA. Dans l’état de l’Illinois, près de 200 vols ont été annulé dans les aéroports de Chicago.