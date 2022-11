Un arbre parapluie ? L’exposition sur les arbres de Grayslake encourage la créativité et le don – Shaw Local

GRAYSLAKE – L’exposition Grayslake Giving Trees de cette année ouvre vendredi, mais beaucoup de ceux qui sont à l’origine de l’attraction annuelle pensent déjà à l’exposition de l’année prochaine.

Située au Grayslake Heritage Centre and Museum, 164 Hawley St., l’exposition est devenue un débouché créatif pour toutes les personnes impliquées.

Depuis 2013, des organisations à but non lucratif et communautaires de la région décorent des arbres de Noël pour à la fois souligner leurs causes et récolter des dons. L’exposition attire généralement une douzaine de participants, mais l’attraction de cette année comprend 17 arbres – tous présentant leur mission ou un thème de “l’atelier du Père Noël”.

“Ils sont si intelligents”, a déclaré Michelle Poe, directrice exécutive du Grayslake Heritage Centre and Museum. « Je ne peux pas oublier à quel point ils sont intelligents avec les arbres qu’ils créent chaque année. Ils sont incroyables.

Environ 1 000 visiteurs sont attendus pour voir les arbres de 15 h à 20 h le vendredi 25 novembre, lorsque l’exposition s’ouvrira dans le cadre du festival annuel d’éclairage et de vacances du village au centre-ville de Grayslake.

Pour 1 $ le billet, les gens peuvent voter pour leurs arbres préférés. Les profits seront partagés entre les groupes participants et la Grayslake Historical Society. L’organisation gagnante conserve 100% des recettes collectées pour son arbre, a déclaré Poe.

Tout au long de la période des fêtes, a-t-elle dit, des centaines d’autres visitent l’exposition.

Au cours des années précédentes, un arbre de la Grayslake Library Foundation présentait des livres en spirale pour ressembler à un arbre. Un arbre du marché fermier comprenait des tiges de maïs.

Récipiendaire d’un prix régulier à l’exposition, le Grayslake Greenery Garden Club met tout en œuvre, a déclaré Poe.

“Ils commencent à y penser dès qu’ils ont terminé l’arbre de l’année précédente”, a-t-elle déclaré.

Oui, ils rebondissent autour des idées toute l’année, a déclaré Gail Kirkham, présidente du Grayslake Greenery Garden Club, mais la véritable planification commence généralement en août.

Les anciens arbres du club de jardinage ont été créés à partir d’échelles et de cages à tomates et façonnés en une “fille de jardinage”, a-t-elle déclaré.

Cette année, c’est un arbre fait de parapluies sur le thème “Les averses apportent beaucoup de fleurs”.

“Donc, il pleut sur les parapluies, puis nous avons des fleurs qui arrivent pour toutes les saisons”, a déclaré Kirkham.

Le groupe a participé à l’exposition pendant au moins six ans et a remporté un prix – généralement « le plus créatif » – chaque année.

Il s’agit de faire partie de la communauté, a déclaré Kirkham. Avec 53 membres, le club reverse tous les fonds collectés dans le cadre de l’exposition au Heritage Centre and Museum et contribue d’autres manières à la communauté. Les membres ont planté des fleurs au centre pour personnes âgées et des jardins à la bibliothèque, a déclaré Kirkham.

“C’est soutenir votre communauté pendant les vacances”, a-t-elle déclaré. “Je pense que c’est important.”

Présentant un arbre pour une deuxième année, l’organisation Avon Township Youth Baseball and Softball a créé des ornements de baseball faits à la main pour décorer l’arbre de cette année, a déclaré Dan Novacek, président de l’organisation.

Le groupe participe pour accroître sa visibilité et faire partie de la communauté, a-t-il déclaré.

“Il ne s’agit pas vraiment de lever des fonds”, a-t-il déclaré. « Il s’agit vraiment de rassembler les différentes organisations. C’est un très bel affichage. C’est agréable de se promener et de voir les différentes ingéniosités artistiques. Il y a quelques arbres vraiment amusants cette année.

L’illumination des arbres et le festival des fêtes de Grayslake présenteront de nombreux événements et attractions de 16 h à 20 h le vendredi 25 novembre au centre-ville de Grayslake. Pour plus d’informations, visitez www.grayslakechamber.com.

La cérémonie d’illumination de l’arbre commence à 17h30. D’autres événements du festival incluent des chanteurs de madrigaux, des promenades en traîneau et des visites avec le Père Noël et Mme Clause. Les visiteurs sont encouragés à s’arrêter dans les boutiques et les vendeurs dans la rue pour le cacao, les friandises et les achats de vacances.

La Grayslake Arts Alliance organisera une exposition et une vente des beaux-arts des Fêtes de 17 h à 20 h au deuxième étage du Grayslake Village Hall, 10 Seymour Ave. L’exposition mettra en vente des œuvres d’art suspendues, des estampes et des articles faits à la main.

Toujours dans le cadre des festivités, le Grayslake Performing Arts Collaborative – les Voices of Grayslake – a organisé un concours de chant. Les chanteurs ont soumis des vidéos sur la page Facebook de Grayslake Performing Arts Collaborative, www.facebook.com/grayslakeperformingartscollaborative/, se présentant et chantant une version de “Chestnuts Roasting on an Open Fire”, “Oh Christmas Tree” ou “It’s the Most Wonderful Time of the Year!” Le gagnant se produira lors de la cérémonie d’illumination de l’arbre.