Un arbre rare de la forêt tropicale qui pousse jusqu’à 20 mètres de haut en une seule tige sur l’île de Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique sud se comporte étrangement. Lorsqu’elle est coupée par l’écorce, elle saigne, suintant d’un latex de couleur bleu vif qui contient une très grande quantité de nickel (25%), un élément considéré comme hautement toxique pour la plupart des plantes.

Comment il tolère une telle toxicité en lui-même reste un mystère. Les chercheurs pensent que les arbres de cette espèce se sont peut-être adaptés aux sols difficiles de la région et pourraient utiliser du nickel pour se défendre contre les insectes, mais ils ne savent pas pourquoi ces arbres se sont développés de cette manière.

Ils étudient si ces arbres peuvent être une source alternative pour les métaux indispensables qui sont un composant important dans la production de batteries lithium-ion modernes et d’acier inoxydable.

Selon un Gardien rapport, environ 700 espèces végétales ont des niveaux inhabituellement élevés de métal et ces usines pourraient produire du minerai de métal de haute qualité lorsqu’elles sont brûlées en cendres, générant beaucoup moins de pollution par rapport aux procédés miniers conventionnels. Les cendres brûlées sont appelées « bio-minerai ».

Le rapport, cependant, reconnaît qu’il est peu probable que la culture de ces arbres remplace complètement l’exploitation minière traditionnelle, mais ils peuvent aider à nettoyer les sols avec des métaux toxiques.L’affinité inhabituelle de l’arbre pour le nickel a été découverte dans les années 1970, et la recherche sur d’autres plantes de ce type a augmenté depuis.

Les scientifiques étudient également les avantages médicaux potentiels de la culture et de la récolte d’arbres métalliques, ce qui peut être d’une grande aide pour les personnes carencées en zinc et en sélénium, deux éléments essentiels à une bonne santé. Ceux-ci peuvent également être utilisés pour un processus appelé biofortification pour augmenter la concentration de zinc ou de sélénium dans les cultures de base. Plusieurs plantes et arbres comme le peepal, le tulsi et le neem sont déjà utilisés par les habitants du sous-continent indien pour leurs incroyables bienfaits pour la santé.

