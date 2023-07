Un arbitre vétéran de la Premier League démissionne après 28 ans

Le célèbre arbitre de Premier League, Mike Dean, a décidé de prendre sa retraite en tant qu’arbitre assistant vidéo, marquant la fin de son implication dans le football anglais professionnel.

Démissionnaire avant le début de la nouvelle saison, il met fin à une carrière qui a commencé comme arbitre assistant recrue dans la Ligue de football et a duré 28 ans.

À l’âge de 55 ans, Dean a conclu un accord avec Howard Webb, le chef de l’organisation des arbitres PGMOL (Professional Game Match Officials), pour se retirer. Cette décision intervient après une saison au cours de laquelle l’aptitude de Dean aux fonctions de VAR a été remise en question.

Quand Mike Dean est-il devenu officiel du VAR ?

Après avoir conclu sa carrière d’arbitre sur le terrain à la fin de la saison 2021-22, Dean est passé à l’un des deux officiels VAR à temps plein avec PGMOL.

Malheureusement, cette transition n’a pas produit les résultats escomptés pour l’une ou l’autre des parties. L’expertise de Dean en tant qu’arbitre ne s’est pas traduite de manière transparente par la prise de décisions à distance depuis Stockley Park.

Sa dernière nomination aux fonctions de VAR dans un match de Premier League remonte à février. Dean a survécu à l’autre officiel VAR à plein temps, Lee Mason, qui a été démis de ses fonctions à la suite d’erreurs lors du match nul d’Arsenal avec Brentford en février.

114 joueurs ont été expulsés sous ses ordres

Alors que la prochaine aventure professionnelle de Dean reste inconnue, les diffuseurs devraient rechercher sa présence, curieux de voir si sa forte personnalité d’arbitre peut également briller dans le studio de télévision.

Étant donné sa passion pour la danse de salon pendant son adolescence, Dean pourrait découvrir une aptitude à animer une émission télévisée de nature différente le samedi soir aux heures de grande écoute.

De son premier match de Premier League en tant qu’arbitre lors de la saison 2000/2001 à son dernier match à la fin de la saison 2021/2022, Dean a travaillé 560 matchs de Premier League, montrant le carton rouge à 114 joueurs.

Le premier joueur à recevoir un carton rouge par Dean était Noberto Solano en avril 2001, le dernier joueur à avoir reçu ses ordres de marche était Josh Dasilva en février 2022.

Sa détermination inébranlable face aux objections les plus fortes des joueurs et le commandement mémorable qui a précédé au moins un de ces 114 licenciements – « Off you pop » – ont fait de lui une légende.

Crédit photo : IMAGO / News Images